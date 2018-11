Nasce dalla collaborazione tra il “Conservatorio Arcangelo Corelli” e il “Museo Provinciale Messina nel ‘900” la rassegna concertistica: I giovani musicisti del Conservatorio e la memoria.

Si tratterà di dieci concerti che il Conservatorio Corelli, da sempre impegnato nella diffusione di una copiosa produzione artistica, offrirà alla città proponendo come protagonisti alcuni dei numerosi e talentuosi studenti dell’Istituzione, sia da solisti che in formazioni cameristiche. I concerti verranno ospitati dal “Museo Provinciale Messina nel ‘900”, luogo che si inserisce a pieno titolo nel tessuto culturale cittadino e che rappresenta testimonianza della memoria, proprio come lo è la musica attraverso i capolavori assoluti di quei geni che hanno dato un inestimabile contributo ai grandi movimenti socio-culturali dei secoli passati.

Il primo concerto si terrà domenica 18 novembre alle 18, alla presenza dell’Assessore allo Spettacolo Giuseppe Scattareggia e dell’Assessore alla Cultura Roberto Trimarchi. Presenteranno il direttore del Conservatorio Corelli, Antonino Averna, e il direttore del “Museo Provinciale Messina nel ‘900” Angelo Caristi.

Il maestro Mario Cuva eseguirà un programma composto dalle musiche di W.A. Mozart, F. Chopin, F. Mendelssohn e S. Prokofiev.

Concerto per pianoforte di Mario Cuva

Domenica 18 novembre 2018, ore 18:30

Museo Provinciale Messina nel ‘900, Strada Comunale Scoppo, Messina