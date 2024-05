Musolino: “Basile non risponde nel merito ma sì a un confronto”

La senatrice di Italia Viva continua a criticare il sindaco ma accetta la proposta di confrontarsi sul tema del finanziamenti

MESSINA – La senatrice di Italia Viva Dafne Musolino non ci sta. Non accetta la replica del sindaco di Messina alla sua nota critica sui “35 milioni persi per Messina” . E rilancia: “Federico Basile, ancora una volta, non entra nel merito della questione. Preferendo glissare con battutine da cabaret di inconsistente caratura, senza rispondere a nessuno dei quesiti da me posti. Basile, inoltre, continua ad utilizzare toni che evidenziano una vera e propria allergia alle critiche, e ancor di più, quel che è peggio, dimostrando di avere qualche problema nei confronti della figura femminile, specialmente se è questa che ‘si azzarda’ a muoverle”.

E ancora: “Visto che Basile parla sempre del passato, vorrei ricordargli che quando ho ricoperto il ruolo di assessora, con numerose e importanti deleghe, ho sempre risposto alle critiche punto per punto, entrando nel merito delle questioni senza mai schermarmi dietro battute di dubbio gusto o cimentarmi temerariamente in duelli al calor bianco (figurativamente parlando, sia chiaro). Proprio per questo accolgo con grande piacere l’invito del sindaco a un confronto, ricordando che io stessa lo avevo invitato a un confronto sulle questioni da me sollevate sui servizi sociali, sulla denuncia della iscrizione delle assistenti sociali al suo movimento e sui lavori di riqualificazione di Casa Serena. Tutte questioni sulle quali il silenzio del sindaco è stata l’unica risposta che l’amministrazione è stata in grado di fornire”.

“Il sindaco forse distratto da inaugurazioni e processioni”

Continua la senatrice ex Sud chiama Nord: “Attendo quindi di conoscere la data di questo confronto, invitando nell’attesa il sindaco a guardare gli interventi che ho fatto in questi mesi al Senato, nei quali avevo già denunciato la eliminazione dei progetti di rigenerazione urbana dal Pnrr, con il conseguente concreto rischio per i Comuni di perdere le risorse, o peggio, per gli interventi già avviati, di contrarre un debito fuori bilancio”.

Conclude l’esponente di Italia Viva: “Il sindaco si è reso conto solo ora delle manovre di finanza pubblica poste in atto dal governo Meloni, forse perché in questi mesi è stato troppo impegnato a partecipare ad inaugurazioni e processioni che lo hanno distolto dall’esercizio concreto del suo ruolo istituzionale”

