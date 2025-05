Musolino: “Sul lido di Mortelle inerzia dell’amministrazione”

La senatrice risponde al vicesindaco Mondello: "Dopo il 2022, con un tavolo tecnico prima di dimettermi da assessora, nulla di nuovo"

MESSINA – Il lido Mortelle abbandonato: la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino risponde al vicesindaco Salvatore Mondello. Ecco la nuova nota: “Dopo avere letto la replica del vicesindaco, tutti i messinesi hanno avuto la conferma che sul lido di Mortelle l’amministrazione comunale finora non ha fatto nulla. Si è limitata a ‘seguire silenziosamente’ la vicenda! E fin qui ce n’eravamo accorti da soli. Il vicesindaco perde tempo ad accusare me di ignoranza ma evidentemente ha scarsa memoria: basta scorrere le cronache dell’epoca per verificare che, in qualità di assessora all’Ambiente e ai Beni demaniali marittimi e del contenzioso, mi sono sempre occupata della vicenda Sea Flight, conducendola fino al punto di traguardo. Ma comprendo che ammettere le capacità altrui costi fatica”.

Continua la senatrice, che fa riferimento a un’amministrazione impegnata a organizzare “tour musicali di discutibile gusto”: “Ritornando al lido di Mortelle, ci vuole veramente grande fantasia per non considerarlo allo stato attuale per quello che è: un posto gravemente degradato che rappresenta un vulnus per l’intera zona a vocazione turistica. E ancora una volta, rammento che l’ultima attività posta in essere dalla sottoscritta, prima di dimettermi da assessora, fu un tavolo tecnico con gli uffici comunali e quelli del Demanio marittimo (Sta, struttura territoriale ambiente) nell’ottobre 2022. Tavolo tecnico nel quale avevo cominciato a delineare la strategia per porre fine a questo stato di abbandono. Da allora, vicesindaco Mondello, non è stato fatto nulla di nuovo”.

