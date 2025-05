Mondello: “Per il Lido di Mortelle puntiamo sui possibili investitori”

Il vicensindaco Mondello risponde alla senatrice Musolino: "Auspichiamo un rilancio imprenditoriale e dialoghiamo con il Demanio. L'ex Sea Flight non c'entra nulla"

MESSINA – Lido di Mortelle abbandonato. La senatrice Dafne Musolino ha lanciato una proposta: “Il sindaco chieda la decadenza della concessione”. Ora, con una nota, risponde il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Salvatore Mondello: “Il Lido Mortelle è un pezzo importante della storia di Messina e merita rispetto, non strumentalizzazioni. L’amministrazione comunale è in costante contatto con gli uffici del Demanio regionale, titolari dell’area e soggetti che hanno rilasciato una concessione per finalità turistico-ricreative e balneari. Il nostro auspicio è che questo bene, tutelato anche dalla Soprintendenza in quanto elemento di valore architettonico, venga quanto prima ristrutturato e restituito alla collettività nella sua piena funzionalità”.

“Seguiamo in silenzio gli sviluppi con possibili investitori per il Lido di Mortelle”

Continua Mondello: “Stiamo seguendo in silenzio – ma con attenzione – gli sviluppi che riguardano possibili investitori interessati a valorizzare la struttura. Vogliamo chiedere alla senatrice come può un avvocato confondere e paragonare la demolizione di un ecomostro, realizzato abusivamente in un sito dove non doveva neanche sorgere quale era ex Sea Flight, con un progetto imprenditoriale di rilancio portato avanti da un soggetto privato su un immobile esistente, nell’ambito di una concessione ancora valida? E inoltre perché quando era assessora, non ha mai avanzato formale richiesta di revoca della concessione demaniale del Lido Mortelle?”.

“Musolino continua a sfuggire al confronto e si vanta di meriti che ha il sindaco metropolitano De Luca”

Prosegue il vicesindaco: “L’ex assessora, oggi senatrice, rivendica a gran voce l’intervento sull’ex Sea Flight. Ma dica se è riuscita davvero a ottenere quella concessione per conto del Comune di Messina oppure è stato il sindaco metropolitano Cateno De Luca, con un atto concreto di buona amministrazione, ad aggirare quell’impasse mai superata dalla Musolino, facendo intervenire la Città metropolitana in

funzione della tutela ambientale? Vantarsi dei risultati dell’amministrazione De Luca è comprensibile. Ma vantare meriti non propri è grave, specie per una senatrice della Repubblica, eletta – vale la pena

ricordarlo – nelle liste di Sud Chiama Nord. Potremmo anche invitarla – per l’ennesima volta – al famoso confronto pubblico lanciato dal sindaco Basile, ma ormai è chiaro: le piacciono solo i monologhi”.

