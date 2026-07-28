Musumeci al Forum di FdI a Roccalumera: “Per salvaguardia coste serve visione”

Il Ministro, facendo anche riferimento al ciclone Harry, ha rimarcato che “il clima è ormai cambiato e che non è più immaginabile una ricostruzione che riporti la situazione a quella antecedente il ciclone”.

ROCCALUMERA – Il mare tra prevenzione e valorizzazione. È stato questo il fulcro del “Forum della Riviera Jonica 2026”, organizzato da Fratelli d’Italia e messo a punto dal Dipartimento Regionale Organizzazione, diretto da Luciano Zuccarello, dal Coordinatore Provinciale di Messina, Giosuè Giardina e dal Circolo Territoriale di Roccalumera, con in testa il Coordinatore Biagio Gatto.

Grande partecipazione da parte dei sostenitori del partito e degli amministratori: protagonisti i due relatori, il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci e l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Elvira Amata. Presenti anche l’europarlamentare Ruggero Razza, la senatrice Ella Bucalo, il sindaco di Roccalumera, Giuseppe Lombardo, quello di Castelmola Orlando Russo e il collega di Gravina di Catania Massimiliano Giammusso. Oltre al presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Ciccio Rizzo ed il presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Messina Giovanni Lazzari.

L’assessore Amata ha esposto le strategie messe in campo dalla Regione Siciliana per lo sviluppo del turismo nell’Isola evidenziando che ciò che il visitatore cerca è vivere l’essenza e l’identità della meta che sceglie. Necessario dunque valorizzare non solo il litorale ma anche l’entroterra in un’unica strategia di sviluppo.

Molto apprezzato inoltre l’intervento del Ministro Musumeci che ha rivendicato i risultati raggiunti al tempo della sua presidenza della Regione Siciliana con il varo dei piani contro il dissesto idrogeologico e la salvaguardia delle coste. “È necessaria una visione che vada oltre, non si può lavorare inseguendo le emergenze e i problemi quotidiani”. Il Ministro, facendo anche riferimento al passaggio del Ciclone Harry nella riviera jonica lo scorso gennaio, ha rimarcato che “il clima è ormai cambiato e che non è più immaginabile una ricostruzione che riporti la situazione a quella antecedente il ciclone”. Fondamentale per l’ex Governatore un’interconnessione tra il mare e l’entroterra.

Tra gli interventi più interessanti da parte del pubblico si è distinto il Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Messina Lazzari che ha avuto parole di elogio per il Ministro: “Dopo avere sentito le sue parole siamo rincuorati e ci sentiamo più al sicuro” – ha evidenziato. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il sindaco Lombardo che ha sottolineato l’immediatezza nelle risposte da parte dell’ex Governatore sulle tempistiche per i fondi destinati ai danni del ciclone e che non sono state ancora assegnate ai Comuni.