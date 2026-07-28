Messina. Sassi contro un bus Atm

Il responsabile era salito a bordo senza maglietta e sceso dopo il rimprovero del conducente

MESSINA – A tre giorni dall‘aggressione di un conducente, l’Atm denuncia un altro preoccupante episodiom avvenuto nel pomeriggio in viale della Libertà. Un autobus dell’Atm, linea 22 è stato colpito da alcuni sassi nei pressi della Rada San Francesco. L’autista, dopo aver sentito i colpi e notato i vetri in frantumi, ha fermato il mezzo e allertato i soccorsi. Sul posto, insieme ai vigili urbani, sono arrivati i poliziotti delle Volanti.

Bus preso a sassate, cos’è accaduto

Secondo quanto risulta alla Municipalizzata, gli agenti hanno bloccato il responsabile già poco dopo l’accaduto. Il giovane, ha raccontato l’autista, sarebbe salito a bordo del bus senza maglietta, guadagnando il richiamo da parte del conducente e l’ira dell’uomo che, sceso dal bus, ha iniziato a scagliare diverse pietre con finestrini e porte, danneggiandole. Per fortuna nessuno degli altri passeggeri è rimasto ferito.