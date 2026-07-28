Operai negli appalti ferroviari, Fiom Messina verso la mobilitazione

Il sindacato incalza l'azienda su licenziamenti e contratti precari

MESSINA – “Licenziamenti, contratti precari e sotto-inquadramenti. Da mesi la Fiom denuncia le difficili condizioni dei lavoratori metalmeccanici impegnati nell’appalto per la manutenzione delle stazioni ferroviarie. Accanto ai problemi strutturali legati agli inquadramenti professionali, alla turnistica, ai contratti precari e alla carenza di personale, abbiamo segnalato i recenti licenziamenti che hanno colpito diversi operai per mancato superamento del periodo di prova, senza che l’azienda si confrontasse col sindacato per individuare soluzioni alternative”. Così il segretario generale della Fiom di Messina, Daniele David.

Nel corso dell’assemblea dei lavoratori, che si è tenuta nei giorni scorsi, è stato dato mandato alla Fiom di inviare “una richiesta alla committente e, in mancanza di concreti riscontri, di avviare le adeguate iniziative di mobilitazione a tutela di tutti i lavoratori”.

L’immagine è di repertorio.