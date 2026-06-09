Nasce Acr Messina Futsal 1900, Davis: “Il Futsal meritava di essere valorizzato”

L'unione tra le due massime realtà calcistica e calcettistica messinese è ufficiale, la base di partenza sarà il settore giovanile

MESSINA – Con una mossa già preannunciata qualche giorno fa Racing City Group amplia i propri investimenti nel territorio messinese. Dall’unione tra Acr Messina, di Justin Davis e Morris Pagniello, e Messina Futsal, del presidente Fabrizio Caratozzolo, nasce Acr Messina Futsal 1900. L’annuncio non arriva tramite la mediazione di un ufficio stampa, ad parte di nessuna delle due società, ma affidato ad un post sui social solo di una delle due realtà.

L’accordo unisce sotto un’unica identità due realtà già affermate del panorama sportivo cittadino, dando vita a un progetto condiviso che punta a rafforzare la presenza di Messina sia nel calcio a 11 sia nel calcio A5. L’obiettivo è quello di sviluppare una visione comune, valorizzando il lavoro svolto negli anni dalle due società e ampliare le prospettive di crescita dell’intero movimento sportivo messinese, partendo dal settore giovanile.

Da una parte il calcio tradizionale ha toccato il punto più basso della sua storia con la retrocessione in Eccellenza e sono molti a storcere il naso riguardo una situazione di stallo e silenzio mentre i proprietari pensano ad altro. Lato opposto il Messina Futsal ha toccato il suo massimo con la promozione in A2 Élite, terminando prima nel girone, e la partecipazione alla fase finale di Coppa Italia di categoria.

Non sembra neanche un caso la foto tra Davis, Pagniello, Caratozzolo e il direttore sportivo Giovanni Pinizzotto al PalaRescifina. Non tanto per la vicinanza con lo stadio San Filippo che sembra destinato a non essere più il fulcro dell’attività del Messina facendo posto al Celeste, quanto perché il PalaLaganà di Montepiselli potrà andar bene per gli allenamenti ma non per le partite ufficiali della realtà di calcio a 5 che potrebbe giocare le partite ufficiali nella prossima stagione nell’impianto di contrada San Filippo.

Le parole di Davis e Caratozzolo

Il presidente Acr Messina 1900 Justin Davis dichiara: “Fin dal primo giorno in cui sono arrivato ho detto che avrei investito nello sport messinese. Il futsal è una realtà che meritava di essere ancora più valorizzata, e lavoreremo con impegno per portarla nella massima serie.”

Fabrizio Caratozzolo, presidente Messina Futsal dichiara: “Da presidente del Messina Futsal, esprimo grande orgoglio per la collaborazione avviata con l’A.C.R. Messina. Si tratta di un passo importante che unisce due realtà accomunate dall’amore per questi colori e dalla volontà di rappresentare al meglio la nostra città. Sono convinto che questa sinergia potrà generare valore, entusiasmo e nuove opportunità di crescita”.