 Nasce la Giunta Scolaro a Barcellona, gli assessori e le deleghe

Nasce la Giunta Scolaro a Barcellona, gli assessori e le deleghe

Marco Olivieri

Nasce la Giunta Scolaro a Barcellona, gli assessori e le deleghe

mercoledì 17 Giugno 2026 - 20:51

Ecco chi fa parte della squadra della sindaca eletta prima cittadina con Sud chiama Nord

BARCELLONA POZZO DI GOTTO- Melangela Scolaro è stata eletta a sorpresa sindaca di Barcellona, sconfiggendo il centrodestra, per Sud chiama Nord. E ora ha annunciato la sua Giunta. Ecco i nomi e e le deleghe.

Vicesindaca è Ilenia Torre, con deleghe alla Pubblica istruzione, alla Cultura e al Teatro, alle Pari opportunità e al Contenzioso.

 Ivano Cantello, ex assessore a Giardini Naxos e fratello di Mirko Cantello, rieletto consigliere comunale a Messina per la lista “Federico per Messina”, si occuperà di Bilancio e Politiche tributarie, Patrimonio, Società partecipate e Gestione dei beni confiscati alla mafia.

Tindaro Di Pasquale: Politiche giovanili, Digitalizzazione, Eventi, Servizi demografici, Edilizia popolare (con annessi rapporti Iacp) e Tutela degli animali.

Nino Munafò: Lavori pubblici e manutenzione degli edifici, Servizi sociali, Disabilità, Protezione civile, Suap (Sportello unico per le attività produttive) e rapporti con il Consiglio comunale.

Paolo Pino: Ambiente, Verde pubblico, Decoro urbano, Servizi a rete, Cimitero e delega alla Polizia municipale.

Maria Presti: Sviluppo economico, Attività produttive, Bandi e Progettazione, Politiche comunitarie.

Giuseppe Sottile: Sport e impianti sportivi, Edilizia privata, Urbanistica, Trasporto pubblico, Viabilità e Autoparco.

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