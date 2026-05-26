Melangela Scolaro eletta sindaca di Barcellona, De Luca: “Abbiamo fatto un miracolo”

Nella notte la candidata di Sud cjhiama Nords supera il 40 per cento e batte per un pelo Barbera

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Festa nella notte nel quartier generale di Sud chiama Nord a Barcellona Pozzo di Gotto. Melangela Scolaro vince, con il 40.50, la sfida al fotofinish con Nicola Barbera, del centrodestra, che si ferma al 39. Ed è la nuova sindaca di Barcellona.

David Bongiovanni, sostenuto da Pd, M5S e Città aperta, si è fermato poco sotto il 20%.

Commenta così Cateno De Luca: “Il miracolo dei barcellonesi e pozzogottesi! Melangela Scolaro Sindaco a primo turno con il 40,50%! Onestamente non mi aspettavo di vincere al primo turno ma di andare al ballottaggio magari da primi rispetto al candidato del centrodestra. C’è stata una vera e propria rivolta di popolo che ci ha sbalordito. Anche a Barcellona Pozzo di Gotto Sud chiama Nord ha sfiorato il 30% e siamo in attesa dei dati definitivi”.

In Consiglio comunale sembra profilarsi la maggioranza per le liste che hanno appoggiato Nicola Barbera. “C’è un solo dato certo – ha commentato Barbera prima della sconfitta – Barcellona è lacerata, l’elettorato non è stato convinto da nessuno dei progetti presentati dai candidati sindaco e chiunque sarà il sindaco dovrà prendere atto di questo strappo e ricucirlo, intervenendo a livello civico”.