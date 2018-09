Villafranca Tirrena punta al bike sharing. Firmato il protocollo d'intesa

Villafranca Tirrena entra a far parte della rete regionale di Bike Sharing, la prima in Italia. Lo scorso 22 settembre, presso il Palazzo delle Aquile a Palermo, la firma del protocollo d’intesa a seguito degli appuntamenti della settimana europea della mobilità.

Tanti i comuni aderenti tra cui Palermo, Torrenova, Enna, Catellana Sicula, Balestrate, Tusa, Bagheria, Cefalù, Catellaccia, Cinisi, Balestrate e Gagliano Castelferrato. Partner tecnico del progetto sarà T.M.R. S.r.l. di Sant’Agata di Militello.

Obiettivo primario del progetto, concordato nell’ambito degli incontri tenutisi presso la sede di Amat S.p.a., quello di creare una proposta per la mobilità turistica e collettiva nonché sostenibile per l’ambiente e il territorio. La rete, inoltre, si propone di sviluppare economie di scala per lo sviluppo e il mantenimento dell’iniziativa oltre a favorire lo sviluppo del territorio.

Salvatore Di Trapani