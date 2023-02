Nasce S. Giuseppe LetoFestival, la kermesse canora accompagnerà il ritorno della festa a mare del Patrono - Tempostretto

Il concorso canoro organizzato dalla parrocchia prevede tre categorie: in gara “Junior” da 6 a 11 anni, “Teenager” da 12 a 17 anni e “Senior” da 18 anni in su

LETOJANNI – La Parrocchia “S. Giuseppe” con il patrocinio del Comune di Letojanni, sotto la direzione artistica del maestro Cristian Lo Giudice, ha organizzato la prima edizione del LetoFestival 2023. “Una occasione interessante per coloro che amano cantare e hanno la possibilità di farsi ascoltare. In effetti, tanti nostri cantanti italiani hanno cominciato il loro percorso facendo pianobar o esibendosi nelle piazze proprio come avverrà a Piazza Cagli qui a Letojanni”. La kermesse vuol essere un trampolino di lancio per Letojanni che ripropone, dopo diversi anni, la Festa di S. Giuseppe sul mare. “Una tradizione molto amata, richiestissima dai residenti e dai turisti. Un modo per onorare il passato ma prendere coscienza che la Chiesa sta camminando ancora”. Il concorso canoro, che si svolgerà il 4 e 5 agosto, prevede tre categorie: in gara “Junior” da 6 a 11 anni, “Teenager” da 12 a 17 anni e “Senior” da 18 anni in su. I primi classificati di ciascuna categoria oltre alla LetoFestival Big Cup si aggiudicano un premio in denaro del valore di 500,00 euro. Previste coppe anche per i secondi e terzi classificati oltre ad ulteriori premi speciali di merito per i concorrenti non arrivati al podio. Il regolamento e tutte le informazioni sono disponibili sul sito creato per l’evento www.letofestival.it sul quale è possibile inoltre registrarsi ed iscriversi entro il 10 giugno. Oltre ilLetoFestival 2023, la festa estiva di S. Giuseppe vedrà la realizzazione di “Play Now – Parrocchia senza frontiere”: serate di gioco e divertimento realizzate in sinergia con la Sport Volley di Letojanni.