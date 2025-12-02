Nasce Senzaglù: il gusto autentico del “senza”, finalmente a Messina

Redazionale

Tutto nasce da un’amicizia. Un legame lungo oltre vent’anni tra due amici che, spinti dal desiderio di fare qualcosa di buono — nel senso più autentico del termine — decidono di unire le proprie forze per dare vita a un sogno: SENZAGLÙ, il nuovo punto vendita dedicato ai prodotti senza glutine e senza lattosio, che sorgerà nel cuore di Messina, in Via Cesare Battisti 277.

Un sogno che nasce anche da un bisogno reale. Uno dei due soci è papà di un bimbo con diabete di tipo 1 e celiachia, e sa bene cosa significhi ogni giorno cercare prodotti buoni, sicuri e gustosi. A Messina, fino a oggi, le alternative erano poche. Così, tra idee, sacrifici e tanta passione, è nata l’idea di creare un luogo diverso: un punto di ritrovo, un piccolo mondo dove tutti — celiaci, intolleranti o semplicemente attenti al benessere — possano ritrovare il piacere del gusto e di un sorriso.

SENZAGLÙ non sarà solo un negozio, ma un’esperienza di gusto e di artigianalità. All’interno prenderà vita un laboratorio artigianale dove mani esperte realizzeranno ogni giorno prodotti freschi, genuini e golosi, spaziando dalla pasticceria tipica siciliana alla biscotteria artigianale, dalla rosticceria tradizionale fino alle magnifiche pizze senza glutine. Tutto preparato con ingredienti selezionati, senza glutine e senza lattosio, per garantire la massima sicurezza alimentare senza rinunciare al gusto e alla qualità.

A rendere il progetto ancora più solido e concreto, la partnership con MG di Giuseppe Micalizzi, punto di riferimento e leader del settore senza glutine, garanzia di qualità e competenza. L’immagine e il marchio SENZAGLÙ portano la firma creativa di Daniele Di Bartolo, graphic designer, che ha saputo tradurre in segno e colore l’anima accogliente e autentica del brand.

Un ruolo centrale lo ha avuto Domenico Pellegrino, maestro pasticcere tra i più apprezzati a Messina, che sin da subito ha sposato con entusiasmo il progetto SENZAGLÙ, buttandosi a capofitto in questa nuova avventura. Con la sua esperienza, sensibilità e passione per l’arte dolciaria, Domenico ha contribuito a creare una linea di prodotti che unisce tradizione e innovazione, dimostrando che anche nel “senza” può esserci tutto il gusto e l’emozione della vera pasticceria.

SENZAGLÙ è più di un negozio: è una promessa di inclusione, bontà e felicità, un luogo dove nessuno deve rinunciare al piacere di mangiare bene. E presto, anche con la possibilità di utilizzare i buoni della celiachia, sarà ancora più semplice scegliere la qualità — con gusto e serenità.

📍 SENZAGLÙ – Via Cesare Battisti 277, Messina

Inaugurazione Venerdì 5 Dicembre ore 18

Seguiteci sui social per scoprire la data d’inaugurazione e tutte le novità.

Perché il gusto non conosce limiti… solo nuove possibilità.