Naso su Rai 1 con “Bar Centrale”: Elisa Isoardi alla scoperta del Museo dei Nasi

Il borgo ospiterà la puntata odierna del programma, in onda alle 14.

NASO – Sarà un bar di Naso, borgo in provincia di Messina, il protagonista del nuovo appuntamento con “Bar Centrale”. Il programma, condotto da Elisa Isoardi e prodotto dalla Direzione Intrattenimento Daytime in collaborazione con Stand by Me, andrà in onda sabato 15 novembre alle 14 su Rai 1.

La conduttrice, insieme ai quattro ospiti Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Davide Rondoni, grazie a un inviato andrà alla scoperta del piccolo Comune. Lì verrà mostrato il Museo dei Nasi, in cui sono esposti i nasi scolpiti dei siciliani più famosi, da Archimede e fino a Lady Gaga. La famiglia della cantante, infatti, ha origini proprio a Naso.