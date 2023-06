Naso, verso l'apertura della chiesa del San Salvatore - Tempostretto

C'è il finanziamento per il restauro dell'altare di Gagini nella splendida chiesa dove già fervono i lavori

NASO – Un ulteriore finanziamento regionale è in arrivo a Naso per il completamento dei lavori di recupero della chiesa di San Salvatore, che insieme alla cripta della Chiesa Madre costituisce una perla dell’invidiabile tesoro architettonico della cittadina collinare. Un ulteriore passo, promette il sindaco Gaetano Nanì, verso la riapertura al pubblico della struttura.

L’assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’identità siciliana ha attribuito 14.740,00 che serviranno per il restauro dell’ancona d’altare in marmo scolpito e dipinto di Antonello Gagini e bottega, della prima metà XVI.

“Proprio in questa Chiesa sono già in atto lavori finanziati per oltre un milione di euro ricorda il primo cittadino – Interventi che una volta ultimati, permetteranno all’edificio sacro del quattrocento, poi ristrutturato a metà del XVIII secolo, di essere nuovamente aperto al pubblico.

“Mi preme ringraziare – conclude Nanì – la Soprintendente Mirella Vinci che in occasione di un sopralluogo si era impegnata per questo finanziamento aggiuntivo. Questi riteniamo siano attestati di stima, ma anche un segno tangibile che il lavoro fin qui svolto, atto a preservare e salvaguardare l’immenso patrimonio culturale della città, è una strada da continuare a percorrere senza indugio, poiché, esclusivamente nell’interesse della millenaria storia di Naso”.