Le isole ecologiche, invece, saranno chiuse anche il 26 dicembre e il 6 gennaio

Per le vacanze natalizie, dal 24 dicembre al 6 gennaio, lo spazzamento e la raccolta porta a porta saranno regolari in tutte le zone della città, tranne il 25 dicembre e il 1. gennaio quando non si svolgerà alcuna attività lavorativa.

Le isole ecologiche resteranno chiuse il 25 e il 26 dicembre e l’1 e il 6 gennaio, e resteranno aperte solo la mattina il 24 dicembre e il 31 dicembre.