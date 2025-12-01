Natale 2025 a Messina, il programma. Confermati Irama e Gabbani, ecco quando

Notte bianca il 19 dicembre, notte di capodanno con Radio Time 90 e tanto altro

MESSINA – Irama il 27 dicembre, Francesco Gabbani il 29. Sono loro i pezzi forti del Natale 2025 a Messina. Il calendario è stato presentato in mattinata dal sindaco Federico Basile e dagli assessori Liana Cannata, Enzo Caruso e Massimo Finocchiaro. Tutto partirà lunedì 8 dicembre con la tradizionale accensione degli alberi: partenza alle 17 da Palazzo Zanca, poi tappe al teatro e a Piazza del Popolo prima del gran finale in Piazza Cairoli alle 19.



I due big della musica si esibiranno a Piazza Duomo e saranno quindi i piatti principali in un ricco calendario, fatto di eventi grandi e piccoli in ogni parte della città. Ci saranno i tradizionali mercatini già annunciati a Piazza Cairoli e al Teatro Vittorio Emanuele. Lungo l’isola pedonale, inoltre, ci saranno iniziative come la notte bianca il 19 dicembre, con tanto di passaggio della fiamma olimpica Milano-Cortina 2026, spettacoli e dj set, ma anche un evento a sorpresa previsto per il 14. Al Duomo si esibiranno anche i Patagarri il 19 dicembre, in un evento organizzato da Caronte & Tourist per il 60esimo compleanno (ci saranno anche gli artisti Sergio Andrei, Basim e Serafine). La notte di Capodanno, invece, ad accompagnare Messina nel 2026 sarà Radio Time 90.



Tornano anche le “MeraVille”. Villa Dante, Sabin, Mazzini, Parco Aldo Moro e la pineta di Montepiselli si vestiranno a festa per ospitare grandi e piccini. Torna anche l’evento Cultura e Cibo Al Binario 1. Il tema di quest’anno sarà Alice nel Paese delle Meraviglie e si terrà il 14 dicembre. Tra le novità, invece, il Christmas Candelive il 23 dicembre alla Chiesa di Santa Maria Alemanna e l’orchestra Bulgaria classic alla Cripta del Duomo il 28.

“Abbiamo grande voglia di festeggiare il Natale – dice il sindaco Federico Basile -. Anche quest’anno ci saranno oltre 300 eventi e non solo in centro città ma in tutti i 47 villaggi. Avremo un occhio di riguardo per i bambini ma anche per le tradizioni della nostra città. Ci saranno due concerti importanti a colorare il Natale prima di capodanno. Grazie agli assessori Cannata, Caruso e Finocchiaro e alle società partecipate”.

“A Capodanno – aggiunge Finocchiaro – abbiamo deciso di fare una vera festa all’insegna della musica con Radio Time 90. Ma non sottovalutiamo tutte le altre manifestazioni, sull’isola pedonale ci saranno tante cose. Non dimentichiamoci i mercatini, il palco a Cairoli per i talenti. Ci saranno tanti spazi per la danza. Gli eventi particolari, inoltre, saranno la processione del Simulacro l’8 dicembre la processione della Notte di Natale. Per noi è necessario inserirle in calendario per dare forza alle tradizioni. E non sottovalutiamo, inoltre, la Fiamma Olimpica alla Notte bianca dello Sport. Chiudo poi con il Bando Periferie che ci garantirà ulteriori 150 eventi in tutte le nostre Municipalità”.

Poi Cannata: “C’è un evento a sorpresa per il 14 dicembre e lo faremo scoprire pian piano. L’isola pedonale riqualificata merita nuove installazioni tridimensionali, Atm ha curato l’illuminazione e ci stupirà con effetti speciali. Messina Social City curerà le ville, Messina Servizi gli alberi. Insomma è un grande lavoro di squadra. Abbiamo inoltre coinvolto i villaggi di tutta la città. È un programma che vuole coinvolgere tutti, ascoltare il territorio e i cittadini. Siamo lieti di accogliere le proposte della città”.

E infine Caruso: “Questo cartellone attirerà tanti turisti che ormai riconoscono nel Natale a Messina un appuntamento da non perdere. Ci sono tante attività anche commemorative, come per il terremoto del 1908. Vogliamo continuare con gli eventi alla stazione e ci sono tante manifestazioni che continuano ogni anno”.