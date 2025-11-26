Natale a Messina 2025, Irama e Gabbani protagonisti in piazza Duomo

L'ufficializzazione dovrebbe arrivare lunedì 1 dicembre durante la conferenza stampa programmata dal Comune

MESSINA – Il calendario della manifestazioni natalizie organizzate dal Comune di Messina, “Natale a Messina 2025”, sarà svelato soltanto lunedì 1 dicembre in una conferenza stampa nel Salone delle Bandiere, ma intanto da Palazzo Zanca sono filtrate indiscrezioni sui due big che animeranno i concerti in piazza Duomo. Si tratta di Irama e Francesco Gabbani. Come detto, l’ufficializzazione dovrebbe arrivare lunedì 1 dicembre in occasione della conferenza stampa programmata dall’Amministrazione comunale.

Saranno presenti alla conferenza stampa il sindaco Federico Basile e gli assessori Massimo Finocchiaro, Liana Cannata ed Enzo Caruso. Interverranno inoltre il direttore generale del Comune Salvo Puccio e i Presidenti e i componenti degli organi delle partecipate comunali, che hanno collaborato alla realizzazione della kermesse natalizia.

L’8 dicembre l’accensione degli alberi

Durante l’incontro saranno illustrate le iniziative che animeranno la città nel periodo natalizio, a partire dalla tradizionale accensione degli alberi l’8 dicembre, allestiti nell’atrio del Palazzo Municipale e nelle principali piazze del centro e dei villaggi. Un calendario ricco di appuntamenti diffusi dal centro storico ai villaggi, pensato per valorizzare la città e coinvolgere cittadini e visitatori nello spirito del Natale.

