“Natale con gioia a Castanea”, ecco le date del presepe vivente 2025

Tonino Spanò eletto presidente dell'associazione. Sabato primo incontro per programmare le novità di quest'anno

MESSINA – Dal 25 dicembre al 6 gennaio, esclusa soltanto la giornata del 31 di dicembre. Sono queste le date del prossimo “Natale con gioia a Castanea”. Le ha stabilite l’assemblea plenaria riunitasi nei giorni scorsi. Nella stessa occasione, all’unanimità e per acclamazione, Tonino Spanò è stato eletto presidente dell’associazione Giovanna d’Arco.

L’inizio del nuovo anno sociale dell’associazione è coinciso con la festività di San Michele (29 settembre) e per l’occasione si sono vissuti due eventi significativi: il primo nella chiesa del SS. Rosario, con la celebrazione officiata dal parroco Don Vincenzo Majuri e, a seguire, nella villa di Castanea, teatro del presepe vivente, con un momento di ringraziamento all’Arcangelo al quale è affidato l’agire associativo. In bella mostra nel salone campeggiavano vari disegni che i bambini hanno realizzato dietro invito dell’associazione e finalizzati alla costruzione della nuova grotta.

“L’esperienza consolidata ci obbliga a seguire il “principio” adottato sin dall’inizio nel lontano 1990 – ha sottolineato Toninò Spanò – solo insieme possiamo “fare presepe” e questo fare costruisce giorno dopo giorno l’evento che si manifesta nelle tredici notti sante”. Sabato 4 ottobre alle ore 16.00 si svolgerà il primo incontro di “esplorazione progettuale”. I componenti dell’associazione attraverseranno il percorso presepiale per mettere insieme idee e propositi per la nuova edizione. “Sono ben accetti i contributi di tutti e così di volta in volta, facendo leva sulle forze presenti – continua Sparò – si proseguirà nella costruzione o modernizzazione degli ambienti. Il focus è concentrato sulla costruzione della greppia. La scorsa primavera abbiamo demolito l’imponente “capanna” e adesso diverrà il frutto di un “sapere comune”.

Sempre sabato 4 ottobre, nel salone, a partire dalle ore 19, sarà fatto il punto della situazione e formati i gruppi che si occuperanno dei vari settori organizzativi dalla logistica agli allestimenti. Il “cantiere della Gioia” è ormai in movimento. Domani, 2 ottobre alle ore 20.00, ci sarà anche il primo incontro del corpo di ballo che anima le scene della zona regale e del mercato.