"Natale In...cantato" al Palacultura: l'evento di Opus Zancle tra musica, hobbisti e artigianato

Appuntamento domenica 5 gennaio dalle 16.30

MESSINA – Tutto pronto alla serata conclusiva dell’evento “Natale In…cantato”, organizzato dalla Opus Zancle Società Cooperativa, presieduta da Franco Laimo. L’iniziativa è stata inserita nel cartellone del Natale messinese ed è stata patrocinata dal Comune. L’appuntamento per la terza e ultima serata, dopo le due tenutesi a Piazza Casa Pia, si terrà domenica 5 gennaio al Palacultura.

ll programma

Il programma prevede alle 16.30 l’arrivo dello zampognaro Daniele Merrino, dalle 17 animazione per bambini con Mister Alex e i suoi personaggi, alle 18.30 il concerto della Band Kilometro 0, composta da Mary Bebba, Elisa Borruto, Piero Gandolfi, Enrico Russo, Giacomo D’Arrigo, Luigi Santoro, Claudia Lo Cascio e Franco Laimo, e per tutta la durata dell’evento esposizioni di hobbisti, artigiani locali e associazioni no profit.

Il consigliere della quinta municipalità Franco Laimo ha sottolineato che lo scopo della manifestazione è donare “gioia e vita a tutta la collettività messinese attraverso musica, arte e spettacolo, favorendo inclusione e cooperazione tra le parti”. Poi un grazie al sindaco Federico Basile, agli assessori Cannata e Finocchiaro e a tutta l’amministrazione comunale.

Inoltre durante le esibizioni ci sarà spazio per una interpretazione da parte di una rappresentanza di alcuni ragazzi richiedenti Asilo provenienti dalle zone di guerra, grazie alla collaborazione tra l’ Associazione il Sogno di Morgan e la Prefettura di Messina, e spazio a tutte le Associazioni No profit che liberamente si sono agganciate all’ evento come il Coordinamento Messina per la Palestina, Associazione Arci Thomas Sankara, Avis Messina e Casa del Popolo Messina. Presente lo stesso Morgan, accompagnato inoltre da un simpatico ospite Giacomo Aranciofebo artista e cabarettista locale.