Natale. Rometta, in Villa Martina il “Christmas village Expo & Food”

Un appuntamento dedicato a grandi e piccini, presso Villa Martina a Rometta Marea dove si terrà il “Christmas village Expo & Food”

ROMETTA – Natale all’insegna della tradizione, del buon cibo, dell’arte e dell’intrattenimento nella cittadina di Rometta. Dal 14 al 17 dicembre Villa Martina ospiterà il “Christmas village Expo & Food”.

Enogastronomia, artigianato e intrattenimento

L’appuntamento, realizzato con il patrocinio del Comune, proporrà stand enogastronomici e i classici mercatini di natale. Previste anche esibizioni dedicate a canti e balli popolari, per un natale all’insegna della tradizione.

Per i più piccoli saranno presenti giochi e intrattenimenti, con animazione e l’immancabile Babbo Natale affiancato dai suoi fidati elfi. Previste anche mostre d’arte, esibizioni musicali e di danza e l’atteso ritorno sul palco di Mario Incudine.

Di seguito il programma completo della manifestazione:

𝐆𝐈𝐎𝐕𝐄𝐃𝐢̀ 𝟏𝟒 𝐃𝐈𝐂𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄

17:00 – Direttamente da Gigliopoli, arriva BABBO NATALE

17:00 – Inaugurazione, Taglio del nastro

17:00 – Apertura MERCATINI DI NATALE

17:15 – BABBO NATALE riceve i bambini

17:30 – Apertura Stand STREET FOOD

17:30 – Esibizione scuola di ballo “ La Mucca Dance ”

18:30 – Intrattenimento a cura di Luciano Fraita

20:00 – ULFO DUO Violino, voce e chitarra

21:30 – Canti e Balli popolari



𝐕𝐄𝐍𝐄𝐑𝐃𝐢̀ 𝟏𝟓 𝐃𝐈𝐂𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄

17:00 – Apertura MERCATINI DI NATALE

17:15 – Truccabimbi a cura di Fab Fable

17:30 – Apertura Stand STREET FOOD

17:30 – Esibizione scuola di ballo “ New Step ”

18:30 – Canti e giochi popolari

19:00 – Show Cooking. Preparazione dolci della tradizione

20:00 – Live Music con VITTORIO NOTARNICOLA

21:15 – Canti e Giochi popolari



𝐒𝐀𝐁𝐀𝐓𝐎 𝟏𝟔 𝐃𝐈𝐂𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄

16:00 – Apertura MERCATINI DI NATALE

17:15 – Animazione per bambini a cura degli Elfi di Babbo Natale

17:30 – Apertura Stand STREET FOOD

17:30 – Esibizione scuola di ballo “ Fun Fair ”

18:30 – Show Cooking. I dolci della tradizione

19:00 – Live Music con Alva

20:30 – MARIO INCUDINE con Antonio Vasta e Pino Ricosta in “e scinniu la notti”

21:45 – Canti popolaria cura di Luciano Fraita



𝐃𝐎𝐌𝐄𝐍𝐈𝐂𝐀 𝟏𝟕 𝐃𝐈𝐂𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄

11:00 – Apertura MERCATINI DI NATALE

11:15 – Mostra di pittura

11:30 – Apertura Stand STREET FOOD

11:30 – Suoni di zampogne

12:30 – A pranzo con Luciano. Man vs Food

16:00 – Giochi ed intrattenimento a curadi Fab Fable

16:30 – Apertura MERCATINI DI NATALE

17:00 – Canti popolari e suoni di zampogne

17:30 – Apertura Stand STREET FOOD

18:30 – Canti e Giochi popolari

19:30 – Live Music con LUCIANO FRAITA SHOW

21:00 – Estrazione dei biglietti vincenti – Concorso Christmas Village

21:30 – Premiazione e Ringraziamenti