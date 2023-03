Naufragio migranti. Convocato per giovedì a Cutro il Consiglio dei Ministri - Tempostretto

Il Presidente del Consiglio, era stato ad annunciare la volontà di tenere la prossima seduta nel Comune della tragedia in cui sono morte più di 70 persone

CUTRO – Il Consiglio dei Ministri è stato convocato per giovedì 9 marzo 2023 nel Comune di Cutro (KR). La riunione si terrà nel corso del pomeriggio. Saranno successivamente

comunicati l’orario, la sede e l’ordine del giorno. E’ quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. Proprio il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni era stata ad annunciare la volontà di tenere la prossima seduta nel Comune della tragedia in cui sono morte più di 70 persone.