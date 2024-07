Naxos Archeofilm, viaggio immersivo tra dinosauri, bronzi e relitti romani

Un festival che celebra l'archeologia attraverso il potere evocativo del cinema

Il Parco Archeologico di Naxos, a Giardini Naxos, si trasforma nuovamente in un palcoscenico d’eccezione per la seconda edizione di Naxos Archeofilm, un festival che celebra l’archeologia attraverso il potere evocativo del cinema. Dal 12 al 14 luglio 2024, il pubblico ha l’opportunità di intraprendere un viaggio immersivo nel tempo, esplorando affascinanti tematiche legate al nostro passato attraverso proiezioni di film documentari, incontri con esperti e approfondimenti coinvolgenti.

Focus sulla ricerca archeologica italiana in Asia

L’edizione 2024 pone un accento particolare sulla ricerca archeologica italiana in Asia. La prima serata ha visto la partecipazione dell’archeologo Nicola Laneri, reduce da una significativa scoperta in Azerbaijan. Laneri ha condiviso i dettagli di questo ritrovamento e ha annunciato l’imminente mostra su Hammurabi, il sovrano babilonese che rivoluzionò la cultura mesopotamica, in programma a Catania da dicembre. sabato 13 luglio, il festival si rivolge alle famiglie con un programma dedicato ai dinosauri e alla leggenda dei Ciclopi. Il film “Al tempo dei dinosauri” offre una visione elettrizzante di queste creature preistoriche grazie a realistiche immagini 3D, trasportando il pubblico in un’era dominata da giganti del passato. Seguirà “Odissea: la storia della nostra evoluzione”, un viaggio immersivo nella storia dell’evoluzione umana dal Neolitico alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente, ripercorrendo le tappe che hanno portato all’uomo moderno.

I Bronzi di San Casciano e il relitto romano di Ustica

Gran finale domenica 14 luglio con due film imperdibili. Il primo, “Come un fulmine nell’acqua. I bronzi di San Casciano dei Bagni”, racconta la sensazionale scoperta del 2023 in Toscana, premiata come scoperta archeologica dell’anno. Un viaggio nel tempo per scoprire questi preziosi reperti etruschi e il loro significato per la comprensione del passato. Il secondo, “La nave romana di Ustica”, narra il ritrovamento di un relitto romano a 80 metri di profondità al largo delle coste siciliane. Un’immersione virtuale nei fondali marini per svelare i segreti di questa nave antica e del suo carico.

Premi e riconoscimenti

Durante la serata conclusiva verranno assegnati due premi: il “Premio Sebastiano Tusa” a una personalità che si è distinta nella comunicazione dei beni culturali e scientifici e il “Premio Naxos Archeofilm 2024” al film più votato dal pubblico. Un’occasione per celebrare l’impegno e la passione di coloro che dedicano la propria vita alla valorizzazione del nostro patrimonio archeologico e per premiare il film che ha maggiormente emozionato e coinvolto il pubblico. Naxos Archeofilm 2024 rappresenta un’occasione per approfondire la conoscenza del nostro passato attraverso il cinema. Con un programma ricco di film, incontri e approfondimenti, il festival si rivolge a un pubblico ampio e appassionato di archeologia, storia e cultura.