Neanche la fortuna aiuta il Messina, prossimi impegni ravvicinati decisivi

Mercoledì i biancoscudati in trasferta a Cava de' Tirreni, domenica arriva il Catania al "Franco Scoglio" la squadra deve tornare a vincere

MESSINA – La squadra di mister Simone Banchieri, che aveva cominciato la sua avventura in riva allo Stretto da imbattuto con quattro risultati utili consecutivi, si è fermata bruscamente. Al di là della penalizzazione taglia gambe nelle ultime tre, sicuramente uno scoglio importante del campionato contro Trapani-Monopoli-Avellino, sono arrivate altrettante sconfitte. Tutte e tre hanno almeno due elementi in comune: sono sconfitte arrivate di misura e sono sconfitte in partite in cui il Messina avrebbe potuto benissimo pareggiare e non avrebbe rubato nulla.

Proprio nell’ultima contro l’Avellino è arrivato il sesto legno del Messina, una conclusione di Petrucci che avrebbe potuto portare i biancoscudati in vantaggio concretizzando il buon gioco visto nel primo tempo. Invece sempre che il Messina debba vivere di rimpianti e di vittimismo per giustificare meglio il brutto momento che vive anche fuori dal campo. Inoltre pare che anche la classe arbitrale ci consideri già morti con decisioni il più delle volte superficiali quasi a lavarsene le mani. Non decisive bisogna dirlo, ma l’impressione è che il Messina in questo momento sia anche meno di una comparsa.

Le prossime partite del Messina

Proprio per questi motivi le prossime due partite devono essere quelle della reazione. La Cavese fuori casa non è il Monopoli e il Catania che arriverà domenica al Franco Scoglio non è certo la corazzata Avellino. Il Messina è chiamato a ripetere le ottime prestazioni, provare ad estenderle a tutti i 90 minuti e magari, con un po’ di fortuna, trovare più gol. Non importa che siano belli e ben costruiti, andranno bene pure quelli sporchi.

Il centrocampo sta girando, anche se Crimi e Buchel sono entrambi in diffida e quando arriverà il giallo ad uno dei sarà un problema. Si lavora sull’attacco dove i calciatori più leggeri, vedi Tordini e Dell’Aquila, rispondono bene, serve avere l’autonomia massima da Costantino e De Sena che stanno crescendo ma lentamente e il campionato va avanti. Proprio questo è un ulteriore problema perché quando mancano otto partite, potrebbero diventare sette con l’esclusione della Turris, il momento di svoltare è adesso, bisogna aggiungere punti vincendo e sei sono alla portata per strappare quel playout contro la Casertana.

La classifica del girone C

Nell’ultimo turno i campani hanno pareggiato in casa col Benevento e si sono portati a +8, se il vantaggio aumentasse anche solo di un punto la differenza condannerebbe il Messina alla retrocessione diretta. La zona salvezza diretta è lontanissima, dodici punti volendo considerare la possibilità che il primo playout non si giochi conquistando la posizione sul Latina (27). Diciassette punti, più di quelli che il Messina attualmente ha, per uscire dalla graduatoria playout dove sta il Team Altamura a quota 32.

Ai piani alti l’Avellino con la vittoria recupera due punti sull’Audace Cerignola che ha pareggiato a Picerno. Più distanti le altre ma molto aperta la lotta per i playoff dove ci sono otto squadre in 7 punti. Nel prossimo turno infrasettimanale il Messina fa visita alla Cavese mentre la Casertana all’Altamura, due sfide che sono aperte a qualsiasi risultato.

Audace Cerignola 61 punti

Avellino 58

Monopoli 52

Benevento 47

Crotone 46

Potenza 45

Catania 41

Picerno 39

Giugliano, Trapani 38

Sorrento 35

Cavese 34

Foggia, Juventus Next Gen 33

Team Altamura 32

Latina 27

Casertana 23

Acr Messina 15

Turris 5

Taranto (escluso)

Articoli correlati