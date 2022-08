Nebrodi, a Sant'Agata 25 ambulanze in fila al PS, 3 codici rossi e un solo medico - Tempostretto

Ennesima denuncia dei sindaci dell'area interna per i presidi di emergenza sempre più sguarniti

SANT’AGATA MILITELLO – Fa il giro del web la foto delle ambulanze in fila al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello, ripresa dai sindaci del territorio da tempo impegnati nel denunciare il progressivo calo dell’assistenza sanitaria nel comprensorio.

L’immagine risale a pochi giorni fa e ritrae il momento più caldo in cui diversi mezzi del 118 sono arrivati al PS del presidio sanitario, praticamente tutte senza medico a bordo. In quel momento, denunciano i primi cittadini, c’erano 25 richieste di accesso, 3 in codice rosso, e un solo medico presente.

“Da anni denunciamo la gravissima situazione che si sta creando: delibere, documenti, incontri, dimostrazioni davanti ospedale, audizioni a Messina e Palermo, delegazioni a Roma….tutto è rimasto inascoltato.”, spiega il sindaco di Castell’Umberto Lionetto Civa a nome dei colleghi del plenum delle aree interne dei Nebrodi.

Il problema delle ambulanze senza medico, e dei PTE senza personale sanitario qualificato, si è aggravato tragicamente nei mesi estivi ed in passato ha avuto risvolti a volte anche tragici.

