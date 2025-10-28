Nebrodi. Convegno su “Visione e sviluppo di Naso”

Il Comune promuove un'iniziativa venerdì 31 ottobre con attenzione al comprensorio tirrenico-nebroideo
NASO – “Visione e sviluppo di Naso nel comprensorio tirrenico-nebroideo”. Un convegno promosso dal Municipio Città di Naso: l’appuntamento è venerdì 31 ottobre, dalle 10 alle 13, al Teatro “Vittorio Alfieri”.
Il programma
31 ottobre 2025, ore 10:00-13:00.
Saluti istituzionali:
Il Sindaco della Città di Naso,dott. Gaetano Nani’
La Dirigente dell’ Istituto professionale per il commercio
“Francesco Portale” di Naso
Prof.ssa Maria Ricciardello
La Dirigente della scuola “Butta’-Incudine”di Naso
Prof.ssa Maria Miceli
Coordinatore:
Prof.Salvatore Bottari
Università di Messina
Relatori:
Dott. Salvatore Pantano
Università di Messina
Dott.Vittorio Tumeo
Università di Messina
Prof.Marcel Pidala’
Università di Palermo
Ing.Ivan Joseph Duca
Dirigente Uff.tec.di Naso
Dott.Salvatore Barone
Istituto ” Città di Asolo”
Prof.Massimo Cono Pietropaolo Istituto “Filippo Grimani”Venezia
Intervengono
Dott.Franco Fazio
Direttore CAS Sicilia
On. Francesco Calanna
Presidente GAL Nebrodi
Dibattito
Partecipano gli studenti delle scuole secondarie di Naso.