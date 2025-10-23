 Nebrosport, Luca Radici si laurea campione italiano assoluto nello Slalom

Simone Milioti

giovedì 23 Ottobre 2025 - 10:38

A Fasano il pilota sinagrese porta in alto il nome della scuderia nebroidea conquistando il Trofeo d'Italia Slalom 2025

Weekend indimenticabile per la Nebrosport, che torna da Fasano con un risultato di grande prestigio. Nel weekend del 18 e 19 ottobre 2025, in occasione dell’11° Slalom Selva di Fasano, valevole come Finale Nazionale del Trofeo d’Italia Slalom, Luca Radici ha portato in alto i colori rossoblù con una prestazione di altissimo livello che gli è valsa il titolo di Campione assoluto del Trofeo d’Italia Slalom.

Al volante del suo Semog Bravo Sport, il pilota sinagrese ha chiuso la prova con un eccellente 5° posto assoluto, 1° di gruppo e 1° di classe, confermando di essere tra i migliori interpreti della specialità a livello nazionale. Con questo straordinario risultato, Luca Radici scrive una nuova pagina nella storia recente della Nebrosport, coronando una stagione da protagonista con la conquista del Trofeo d’Italia Slalom 2025.

Radici ha descritto la gara come una delle più belle e impegnative dell’anno, disputata su un tracciato veloce e tecnico: la partenza su asfalto asciutto e gli ultimi 400 metri umidi hanno reso la sfida ancora più selettiva. Nonostante non conoscesse perfettamente il percorso, il portacolori Nebrosport è riuscito a mantenere concentrazione e determinazione sin dall’inizio, firmando il miglior tempo della sua classe e portando a casa una vittoria di grande prestigio.

