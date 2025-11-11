NEETworkME: al via i laboratori gratuiti per l’Imprenditoria Giovanile a Messina e Provincia

Ecco come partecipare

Il progetto “NEETworkME: Metropolitana per l’Occupazione Giovanile”, presentato nell’ambito dell’Avviso Pubblico Anci – Giovani e Impresa II Edizione e promosso dal Comune di Messina, avvia i suoi laboratori gratuiti e specialistici dedicati ai giovani Neet della Provincia di Messina (18-29 anni, che non studiano e non lavorano). L’iniziativa offre un percorso di formazione esperienziale e pratico per trasformare le idee imprenditoriali in realtà concrete.

Gli obiettivi

Il percorso formativo, completamente gratuito, si concentra su settori ad alto potenziale del territorio e sarà erogato in collaborazione con prestigiose Istituzioni.

I laboratori sono basati sui paradigmi della formazione esperienziale e dell’imparare facendo, dotando gli aspiranti imprenditori di strumenti utili per lo sviluppo di modelli di attività efficaci e innovativi.

“La nostra visione – hanno spiegato l’assessora alle Politiche Giovanili, Liana Cannata, e l’assessore alle Attività Produttive e Promozionali, Massimo Finocchiaro – va oltre il semplice ‘dare un’opportunità’; stiamo investendo sulla qualità delle idee e sul talento straordinario, ma inespresso, dei nostri giovani. Questo è possibile solo grazie alla creazione di una rete sinergica con collaboratori di eccellenza, che garantiscono una formazione di massimo livello. NEETworkME è il nostro impegno ad accompagnare i giovani nel mondo imprenditoriale partendo dalle loro idee”.

Il Calendario dei laboratori e come partecipare

Il percorso formativo si articola in 13 incontri, con moduli dedicati alla scoperta delle attitudini personali, allo sviluppo del Piano d’Azione Commerciale e alla presentazione finale.

I giovani Neet, interessati a cogliere questa opportunità unica di formazione professionale e di avvio d’impresa, sono invitati a scegliere i laboratori di interesse a questo collegamento.