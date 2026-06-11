Nell’Itf Messina eliminato Giorgio Tabacco, giovedì i quarti di finale

In campo alle ore 18 Fausto Tabacco, ultimo messinese ancora in corsa, in programma anche le semifinali del doppio

Si è allineato ai quarti di finale il tabellone del singolare del “Città di Messina Cup”, torneo dotato di 15 mila dollari di montepremi in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Circolo del Tennis e della Vela.

Il programma degli ottavi di finale si è aperto con la vittoria del tennista di casa, Fausto Tabacco che ha sconfitto, in due set combattuti (7-5, 6-3), il francese Alexandre Reco, il quale nel primo set ha sciupato un set point sul 5 a 4 in suo favore. Nella seconda partita, invece, decisivo il break operato da Tabacco nell’ottavo game.

Si è fermata al secondo turno, invece, l’avventura di Giorgio Tabacco, fratello minore di Fausto, sconfitto dopo un’autentica maratora di oltre tre ore e mezza di gioco da Jacopo Bilardo per 6-7, 7-5, 6-0. Dopo un primo set deciso al tie break in favore del tennista messinese (che ha annullato un set point), Bilardo ha infilato otto game consecutivi dal 5 pari del secondo set. Il 21enne romagnolo, giovedì 11 giugno (alle 14) affronterà, per un posto in semifinale, la testa di serie numero 1 del seeding, Gabriele Piraino che ha sconfitto in rimonta il siracusano Sebastiano Cocola, il quale, dopo aver vinto il primo set 6-4, si è trovato avanti 3 a 1 nel secondo, ma poi ha subito il ritorno del mancino palermitano.

Ai quarti di finale anche la testa di serie numero 4, il polacco Marcel Zielinski che ha avuto la meglio in tre set di Giacomo Crisostomo. Zielinski giocherà contro Gian Marco Ortenzi che, dal canto suo, si è aggiudicato il match fra qualificati contro Antonio Caruso. Matteo Schiahbasi ha sconfitto in tre set Pietro Marino, al termine di un’altra gara molto combattuta. Il fratello di Lorenzo, finalista lo scorso anno a Messina, se la vedrà, nei quarti, contro il francese Maxence Rivet che ha battuto per 6-4, 6-0 Leonardo Primucci.

Alle 18 di giovedì 11 giugno si disputerà l’ultimo quarto di finale del singolare maschile fra Fausto Tabacco, testa di serie numero 7, e il danese Christian Sigsgaard che ha battuto per 6-3, 7-6 Lorenzo Beraldo.

Sempre giovedì 11 giugno si disputeranno anche le semifinali del torneo di doppio.

I risultati di mercoledì

Singolare – ottavi di finale

F. Tabacco b. Reco 7-5, 6-3

Ortenzi b. Caruso 5-7, 6-1, 6-2

Sciahbasi b. Marino 3-6, 6-3, 7-5

Piraino b. Cocola, 4-6, 6-4, 6-2

Rivet b. Primucci 6-4, 6-0

Zielinski b. Crisostomo 5-7, 6-0, 6-2

Bilardo b. G. Tabacco 6-7 (7), 7-5, 6-0

Sigsgaard b. Beraldo 6-3, 7-6 (3)

Doppio – quarti di finale

Bilardo-Ciavarella b.Catini-Miletich w.o.

Perego-Sciahbasi b. Darderi-Grandinetti 7-5 rit.

Cocola-Marino b. F. Tabacco-G. Tabacco w.o.

Rapagnetta-Ribero b. Caruso-Varsalona 7-6 (1), 6-7 (6), 10-4

Il programma di giovedì

Piraino vs Bilardo

Zielinski vs Ortenzi

Sciahbasi vs Rivet

F. Tabacco vs Sigsgaard

Le semifinali in programma giovedì 11 giugno

Bilardo-Ciavarella vs Rapagnetta-Ribero

Cocola-Marino vs Perego-Sciahbasi