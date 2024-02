Nessuna sorpresa per l’Ossidiana Messina in avvio dopo le difficoltà

Il campionato di serie C dell'Ossidiana Messina inizia con due sconfitte giustificabili dalle novità nella formazione, i tanti giovani e i condizionamenti del pre campionato

MESSINA – Settimana scorsa la formazione del presidente Germanà, quest’anno allenata da Maurizio Blandino, aveva iniziato con una sconfitta il campionato di Serie C. In quell’occasione la Triscelon Etna Sport, retrocessa dalla Serie B e con ambizioni di tornarci, era passata alla piscina di Villa Dante contro l’Ossidiana per 24-11.

In quello stesso impianto in cui la formazione di casa aveva riscontrato difficoltà a completare la preparazione con dei problemi all’impianto che avevano per alcuni giorni tenuto fuori dalla vasca i suoi atleti nelle fasi proprio a ridosso dell’inizio del campionato.

Nel weekend da poco trascorso invece nella prima trasferta dei peloritani alla piscina Scuderi di Catania, seconda uscita che ha registrato nuovamente una sconfitta per l’Ossidiana ma con un forbice tra le due squadre nettamente inferiore. La Brizz Nuoto si è imposta per 15-11 a dimostrazione che col prosieguo del campionato la forma dell’Ossidiana salirà naturalmente.

