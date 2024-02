Niente acqua a Messina: il giorno dell’interruzione, lavori iniziati

Lo stop programmato. Ecco tutte le informazioni utili per oggi e il fine settimana

AGGIORNAMENTO ORE 9.40

I lavori sono iniziati come da cronoprogramma per l’intervento programmato e necessario all’ammodernamento della condotta idrica del “Fiumefreddo”.

La città di Messina senz’acqua per il terzo stop in programma. Si procede oggi ai lavori dalle 7 del mattino e durano 24 ore. Secondo le previsioni di Comune e Amam, domenica dovrebbe tornare “a pieno regime”, compatibilmente con i disagi quotidiani che ancora molte zone vivono.

Roccalumera, Pezzolo e Tremestieri sono i luoghi degli interventi più importanti oggi, con l’inserimento di giunti elettrici. E una decina sono di interventi più piccoli. Granatari, Annunziata e San Michele risultano, invece, i punti delle autobotti fisse. Fuori città si faranno altri lavori, approfittando del distacco: a Calatabiano ma anche sulla panoramica e a Camaro.

Le giornate d’interruzione, una al mese, servono a realizzare quegli interventi giudicati decisivi, assieme ai progetti in corso, per arrivare all’obiettivo dell’acqua 24 ore su 24 a Messina.

Il Coc

Il Coc (Centro operativo comunale) è attivo nelle giornate di venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 febbraio, dalle ore 7 alle 24, per le attività di Protezione civile in città, sino alla normalizzazione dell’erogazione idrica. È possibile rivolgersi al Coc, per segnalare problemi, al recapito telefonico 090-22866.

L’assessore con delega alla Protezione civile, Massimiliano Minutoli, consiglia di limitare le chiamate, soprattutto quelle di richiesta di approvvigionamento, quando ancora si hanno riserve di acqua nei serbatoi, per evitare il congestionamento degli interventi più urgenti.

Inoltre, sono state predisposte in tutto il territorio comunale postazioni per la distribuzione di acqua potabile così distribuite:

4 rubinetti fissi presso gli impianti:

SEDE AMAM, viale Giostra – Ritiro;

VIA GIROLAMO SAVONAROLA, incrocio V. Onofrio Gabriele (pressi p.zza Castronovo);

VIALE EUROPA, pressi Ospedale Piemonte;

VIALE PRINCIPE UMBERTO, pressi Serbatoio Torre Vittoria – incrocio con la via Michele Amari.

3 autobotti fisse, che stazioneranno presso:

rotatoria Annunziata,

rotatoria Granatari,

Piazza Fazio, a Camaro.

Infine, Comune e Amam invitano la cittadinanza “a verificare la funzionalità dei propri sistemi di accumulo d’acqua (serbatoi, cisterne, autoclavi), o dei pozzi privati, e a un consumo di acqua potabile senza sprechi perché le proprie riserve potrebbero essere bastevoli per le ore di sospensione annunciata”.

I prossimi due interventi programmati saranno, meteo permettendo, il 15 marzo e il 5 aprile.

