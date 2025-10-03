 Niente scuolabus e altri bus pieni. L’allarme dei cittadini di Gesso, Locanda e Orto Liuzzo

venerdì 03 Ottobre 2025 - 11:45

La richiesta lanciata dal vicepresidente della VI Municipalità, Giovanni Russo

Lo scorso 30 luglio è stata trasmessa al sindaco di Messina, Federico Basile, all’assessora alle Politiche Sociali, Alessandra Calafiore, e alla presidente di Messina Social City, Valeria Asquini, una petizione popolare con cui molti cittadini residenti a Gesso, Locanda e Orto Liuzzo, genitori di bambini iscritti nelle scuole dell’obbligo del vicino Comune di Villafranca Tirrena, hanno chiesto l’istituzione di un servizio scuolabus dedicato.

“Ad oggi – dice il vicepresidente della VI Municipalità, Giovanni Russo, nessuna risposta ufficiale è arrivata ai firmatari della petizione, nonostante il servizio scuolabus sia regolarmente partito in altre aree cittadine”.

Russo evidenzia anche un’altra questione: “Con la recente estensione delle agevolazioni sugli abbonamenti anche ai Comuni tirrenici limitrofi, si è creato un vero paradosso: i mezzi della linea 33 via autostrada risultano già saturi a Ponte Gallo, prima fermata all’interno del territorio comunale di Messina, costringendo i residenti messinesi – non ammessi a bordo dagli autisti – a ripiegare su bus privati, pur essendo regolarmente abbonati Atm. Non basta dunque guardare alla prospettiva, pur positiva, di una futura nuova Municipalità: occorrono da subito soluzioni concrete e strutturali, a beneficio di chi vive quotidianamente il territorio, dei bambini, delle famiglie e di tutti i cittadini che ogni giorno studiano e lavorano in città”.

