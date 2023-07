Niente serie B per la Reggina, il ricorso è "inammissibile" - Tempostretto

Lo ha stabilito il Collegio di garanzia del Coni. Ma la società amaranto non s'arrende

REGGIO Il ricorso presentato dagli amaranto è stato ritenuto inammissibile e infondato. È quanto ha stabilito il Collegio di garanzia del Coni che ha bocciato il ricorso della Reggina in merito all’iscrizione al campionato di Serie B. Il tutto per il “mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico finanziari previsti per l’ottenimento della licenza nazionale ai fini dell’ammissione al campionato di Serie B 2023-2024”, riporta in una nota il Coni.

La Reggina adesso farà ricorso al Tar e la decisione definitiva sarà presa nelle prime giornate di agosto a pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie B.