Nino Frassica ambasciatore social dell'Atm: "Ai messinesi dico che prendere l'autobus è bello" - Tempostretto

L'attore e comico: "Orgoglioso di mettere la faccia al servizio della mia città". Il ringraziamento di Basile, Campagna e Mondello

MESSINA – “Con l’ironia riuscirò a trasmettere ai messinesi la bellezza di prendere l’autobus. Io non ho la patente e sin da ragazzo prendevo il bus da Galati per andare allo Jaci. E con uno zio autista, da piccolo, il bus era il mio mezzo del cuore”. Nino Frassica si racconta a Palazzo Zanca in veste di ambasciatore Atm. Ha accolto la richiesta del sindaco Basile, del presidente Campagna e del vicesindaco Mondello, “felici d’averlo arruolato per trasmettere ai messinesi un messaggio c’entrale: la mobilità sostenibile è una risorsa per Messina”.

Sottolinea il presidente dell’Atm: “Frassica arriva a tutti e con lui la campagna di comunicazione sarà davvero efficace. Oggi Atm è una eccellenza”.