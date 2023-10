Nino Frassica cerca Hiro da due mesi, "10mila euro per chi lo riporta" - Tempostretto

Il gatto di famiglia è sparito a Spoleto, nei giorni delle riprese di "Don Matteo". "È trattenuto in una casa"

Nino Frassica cerca Hiro, il gatto di famiglia. Uno dei suoi tre gatti, sparito da un’abitazione a Spoleto da quasi due mesi, nei giorni delle riprese di “Don Matteo”. Scrive il comico messinese sulla sua pagina Instagram: “Partiamo per Roma e Hiro è trattenuto ancora in una casa a Spoleto. Abbiamo fatto di tutto per farcelo ridare, ma a questo punto confidiamo nel fatto che una volta tornati a Roma possano rilasciarlo. Siamo disposti ad aumentare la ricompensa a euro 10.000. Il numero da contattare, in caso doveste ritrovare Hiro, è 3396919166”.

Gli appelli: “Hiro fa parte della famiglia”

L’attore e i suoi familiari continuano a lanciare appelli e sono convinti che il gatto sia trattenuto a Spoleto. Quest’episodio fa pure riflettere sul legame affettivo speciale tra esseri umani e animali domestici. “Fa parte della famiglia e faremo di tutto per riportarlo a casa”, insistono.

Ha messo in evidenza Frassica in questo periodo: “Intanto vorrei ringraziare tutti gli spoletini che si stanno prodigando per riportarci a casa il nostro cucciolo e tutti quelli che ci stanno supportando, dando consigli e rassicurazioni. Un ringraziamento speciale alle forze dell’ordine che si sono messe subito all’opera. Speriamo che Hiro possa festeggiare il suo terzo anno, e i prossimi, a casa con noi, tra le nostre braccia”.

La foto è tratta dalla pagina Instagram dell’attore.