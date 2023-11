Nino Romano e Messina Volley in trasferta nella seconda giornata in Serie C - Tempostretto

Tra sabato e domenica in campo le squadre della provincia di Messina impegnate nella seconda giornata del campionato di Serie C

Torna oggi in campo la serie C di pallavolo femminile con il doppio impegno in trasferta per Nino Romano di Milazzo e Messina Volley nella seconda giornata dei campionati. Settimana scorsa all’esordio stagionale hanno festeggiato la vittoria le mamertine che vorranno ora dare continuità a Capo D’Orlando, mentre il Messina Volley sconfitto farà visita al Nizzalumera per muovere la propria classifica.

Inizio alle ore 20:30, presso la Palestra “Furriolo” di Capo d’Orlando, per le ragazze guidate da coach Mauro Maccotta contro l’Orlandina Volley di coach Valmi Fontanot. Le avversarie di turno, nel posticipo casalingo di mercoledì 15 novembre, sono state superate al tie-break dalla neopromossa ed interessante formazione dell’Amando Volley, seconda squadra del club santateresino.

Le ragazze del Messina Volley, allenate da mister Mario Russo, cercheranno, sul taraflex della Palestra “V.Alfieri” di Nizza, di riscattare la sconfitta interna contro la Stefanese Volley e si troveranno davanti la compagine jonica vittoriosa, nel primo turno del torneo, in casa della Pallavolo Acireale.

Il pre gara in casa Nino Romano

Già in fase precampionato Romano e Orlandina si sono confrontate nel corso di un allenamento congiunto tenutosi al “PalaCiantro” e terminato 3-1 per le rossoblù. Domani la gara sarà si ben altro tenore e livello competitivo; in palio tre punti preziosi per alimentare, già dalle prime battute di questa stagione, una graduatoria che, come ha ricordato mister Mauro Maccotta in una dichiarazione rilasciata la scorsa settimana, potrebbe non concedere troppe possibilità di riscatto, considerata la particolare formula del torneo con un girone da otto squadre e sole quattordici gare da disputare in regular season.

E’ tornata sulla gara di sabato scorso, la schiacciatrice Ilaria Prizzi: “Contro l’UniMe è stata una bella gara. Abbiamo sofferto nel primo set, ma verso metà del secondo parziale ci siamo riprese. Speriamo adesso di riprendere a giocare come abbiamo dimostrato di saper fare. Sabato si è vista, in alcuni frangenti, una buona pallavolo; speriamo sia solo l’inizio di un grande percorso”. La gara di oggi con l’Orlandina sarà diretta dagli arbitri Marco Leonardi (1°) e Luca Cardaci (2°).

Sicari, Messina Volley: “Abbiamo voglia di riscattarci”

A presentare il match di domenica per il Messina Volley è l’opposto giallo-blu Federica Sicari: “Ci prepariamo ad affrontare questa nuova sfida contro una squadre che abbiamo già incontrato in amichevole e dunque ci troveremo di fronte un avversario valido. Abbiamo molta voglia di riscattarci dalla sconfitta, anche se da questa sono emerse delle note positive. Infatti ad un primo set in cui non siamo praticamente scese in campo è seguita una reazione importante e abbiamo dimostrato di cosa siamo capaci. Per questo abbiamo voglia di dare il massimo ed affrontare la partita con positività”.

Circa il suo ritorno in campo dopo un periodo di inattività, il numero 7 del Messina Volley ha aggiunto: “Tornare in campo è stata un’emozione indescrivibile ed ho avuto l’adrenalina a mille anche dopo la partita. Mi trovo in un gruppo completamente nuovo e, nonostante questo, siamo subito diventate unite ed ho sentito immediatamente il senso di appartenenza alla squadra. In campo ci siamo aiutate tantissimo e sono contenta di essere tornata a giocare e fare parte di questo bellissimo gruppo”.

Programma girone B

Le altre due partite in programma sono Pallavolo Acireale vs Ssd Unime in programma sabato alle ore 18:30 e Stefanese Volley vs Amando Santa Teresa da disputare domenica pomeriggio alle 17:30.



Articoli correlati