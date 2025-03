Nizza. Apprendimento e inclusione nella biblioteca di “Vivere Insieme”

Il progetto dei lions si svolge nella sede dell'associazione di volontariato

NIZZA – Apprendimento e inclusione in biblioteca grazie ad un progetto Lions avviato nella sede dell’organizzazione di Volontariato “Vivere insieme” di Nizza, in via Olivarella. L’iniziativa, denominata “Vivere Insieme in Biblioteca: imparare – lavorare – includere”, è rivolta sia a persone autistiche sia a giovani normodotati. Proposta dal Lions Club di S. Teresa, è supportata da altri cinque Club: Messina Host, Messina Ionio, Letoianni-Valle d’Agrò, Roccalumera Quasimodo e Messina Cristo Re.

Dopo la presentazione da parte di Sandra Crisafulli, presidente del club santateresino, la quale ha sottolineato come il progetto sia fondato sulla collaborazione e sul rispetto dei partecipanti, il dott. Ulderigo Diana, presidente dell’organizzazione di volontariato “Vivere insieme”, ha illustrato le varie fasi di studio e di tirocinio. Presentato anche lo staff che seguirà i corsisti: Daniela Monia Palato, psicologa ed esperta in biblioteconomia; Roberto Scala, informatico; Antonina Biondo, psicologa. Il progetto potrà contare anche sulla supervisione di Giuseppe Gagliano della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Messina, mentre il coordinamento verrà curato dallo stesso Ulderigo Diana.

Durante la cerimonia di presentazione sono intervenuti i “lions” Luciana Lombardo, referente del Service nazionale “Autismo e inclusione – nessuno escluso”; Filippo Salvia, presidente di Zona 8, e Maria Francesca Scilio, presidente della 3° Circoscrizione. Tutti si sono complimentati per l’apprezzabile ed entusiasmante iniziativa volta a favorire studio e integrazione. Oltre ai giovani corsisti che prenderanno parte al progetto di formazione, erano presenti tutti i rappresentanti dei Lions Club partner della significativa attività e numerose autorità lionistiche del Distretto 108 YB – Sicilia.

La biblioteca dell’associazione Vivere Insieme, intitolata a Lucio Barbera, è nata nel 2008 in occasione del progetto “Abilità diverse in biblioteca” e persegue lo scopo di formare e impiegare nelle sue attività quotidiane disabili lavoratori e disabili non lavoratori favorendone l’inclusione.

