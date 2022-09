Nizza. Caditoie e tombini svuotati per ridurre gli allagamenti in caso di pioggia - Tempostretto

L'amministrazione ha stanziato 10mila euro. Interventi anche sul torrente Landro

NIZZA – Diecimila euro sono stati stanziati dall’amministrazione di Nizza di Sicilia con l’obiettivo di preparare il territorio comunale alla stagione piovosa. Il campanello d’allarme è suonato con i temporali di fine agosto che hanno provocato numerosi allagamenti sulle strade cittadine. Così, il sindaco Natale Briguglio ha deciso di destinare 4mila e 300 euro per il “servizio di pulizia ordinaria delle caditoie, pozzetti e grate per la raccolta delle acque piovane presenti nel territorio comunale”. Un’attività che negli ultimi anni tanto “ordinaria” (come definita nella determinazione di impegno spesa) non è stata. Almeno a sentire il sindaco Briguglio. “Continua il nostro impegno costante a favore della comunità – ha dichiarato il primo cittadino -. Nell’ottica di prevenzione e salvaguardia del territorio, nei giorni scorsi abbiamo effettuato un intervento di pulizia e svuotamento di caditoie e tombini che ha interessato i punti più critici del paese, alcuni completamente otturati che non venivano puliti da svariati anni”.

Lavori anche sul torrente Landro

Gli interventi, affidati ad una ditta di Sant’Alfio (Ct), sono stati eseguiti da alcuni operai che si sono avvalsi anche di un escavatore a risucchio. Sempre nell’ottica della prevenzione, sono stati affidati ad una ditta di Fiumedinisi i lavori di pulizia urgente della vasca di dissipazione e di sistemazione della strada di accesso del torrente Landro. La spesa complessiva, in questo caso, è di 6.100 euro.