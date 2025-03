Nizza. L’ufficio postale riaperto dopo la sistemazione degli spazi interni

Completato il progetto Polis che consente di offrire nuovi servizi agli utenti

NIZZA – Non solo i servizi del progetto Polis ma anche un design rinnovato degli interni, per uno spazio più funzionale. A Nizza di Sicilia è stato riaperto l’ufficio postale di piazza Colonnello Interdonato. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il sindaco Natale Briguglio e altri amministratori comunali. Quello di Nizza fa parte adesso delle 325 le sedi dove sono disponibili i servizi del progetto Polis di Poste Italiane. Particolare attenzione è stata posta al miglioramento del comfort e all’accesso agli sportelli. Sul fronte dei servizi, già attivi quelli “Inps” per i pensionati, quali il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”. In futuro ne saranno attivati altri, come ad esempio i certificati di stato civile e anagrafici del circuito Anpr, la possibilità di richiedere il passaporto, la carta d’identità elettronica, denuncia di detenzione e trasporto d’armi e la richiesta nuova emissione del codice fiscale.

I cittadini potranno anche usufruire di un’area self con totem digitale per chiedere i certificati della Pubblica Amministrazione. “Per Nizza di Sicilia l’ufficio postale è un presidio fondamentale a supporto dell’intera comunità. Esprimo grande soddisfazione e ringrazio Poste Italiane per l’impegno profuso e la vicinanza al nostro territorio”, ha dichiarato il sindaco Natale Briguglio. “Gli interventi strutturali – ha aggiunto il direttore dell’ufficio postale Carmelo Lando – hanno reso la nostra struttura un nuovo punto di riferimento per i cittadini che possono così usufruire di servizi indispensabili della Pubblica Amministrazione”.

Nell’ufficio postale di Nizza è anche attivo un nuovo Atm Postamat, operativo 24h al giorno e sette giorni su sette, dotato degli ultimi dispositivi di sicurezza, come soluzione anti-skimming per prevenire la clonazione delle carte di credito, un lettore barcode per pagamento dei bollettini prestampati e operazioni di prelievo, interrogazione movimenti e ricariche. La rinnovata sede postale della cittadina jonica è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.