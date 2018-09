Agenzia Giovani, Domenico De Maio nuovo Direttore Generale

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Sottosegretario di Stato con delega alle pari opportunità, giovani e servizio civile, Vincenzo Spadafora, ha deliberato la nomina di Domenico De Maio a Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani.

“Ho conosciuto Domenico De Maio anni fa come un giovanissimo musicista che utilizzava l’arte come strumento di recupero dei ragazzi con meno possibilità e per coinvolgerli in attività sociali. È stato un precursore in Italia nell’organizzare flash mob per la tutela dei diritti. Ed è un avvocato e dottore di ricerca che ha ricoperto incarichi di responsabilità presso Pubbliche Amministrazioni. È la persona giusta per coniugare una solida capacità tecnico-amministrativa e l’esperienza ed entusiasmo per coinvolgere il maggior numero di giovani nel suo lavoro. L’Agenzia Nazionale per i Giovani rappresenta un partner fondamentale del Governo per l’attuazione delle politiche giovanili in Italia e deve diventare sempre di più un punto di riferimento per tutti i giovani italiani e generatore di opportunità” dichiara il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Vincenzo Spadafora.

“È un grande onore (e onere) per me, iniziare questa nuova esperienza. Ringrazio il Presidente Giuseppe Conte e in particolare il Sottosegretario di Stato Vincenzo Spadafora per aver creduto in me. Sento forte la responsabilità del ruolo che porterò avanti con dedizione e sana creatività. Convincere i giovani italiani (attraverso azioni concrete), che vale la pena investire nelle opportunità che offrono il proprio Paese e l’Europa, è l’obiettivo che perseguirò più di ogni altro” dichiara il Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani Domenico De Maio.

Domenico De Maio, avvocato e musicista napoletano, 32 anni. Ha iniziato fin da giovanissimo a svolgere attività di animazione socio-culturale attraverso la musica, coinvolgendo centinaia di adolescenti dei quartieri ad alto rischio di devianza minorile di Napoli. Ha da sempre utilizzato la musica come strumento di coinvolgimento dei più giovani coniugando al percorso cantautorale produzione e animazione sociale. Insieme al padre ha condotto per diversi anni un programma di recupero dei minori a rischio nell’Istituto Penale per minorenni di Nisida.

Attento osservatore del mondo giovanile e delle nuove tecnologie è stato tra i primi organizzatori in Italia dei flash mob, fin dal 2009. Prima per promuovere la sua musica e poi per finalità sociali. Nel 2011 ha coordinato il movimento dei giovani volontari dell’Unicef per l’organizzazione del primo flash mob nazionale, dedicato alla crisi in Nord Africa. I suoi flash mob sono citati in diverse tesi di laura. È stato Cultore della Materia presso l’Università Cattolica di Milano e tenuto lezioni presso Iulm di Milano, Università La Sapienza di Roma, Università Federico II di Napoli. Nel 2012 ha pubblicato il libro “Amplifichiamoci l’individualismo 3.0” (Ed. Unicopli) scritto a 4 mani con il Prof. Massimo Bartoccioli, utilizzato come libro di testo in Iulm e Cattolica, dedicato alla rete. È tra i primi volumi in Italia a parlare del passaggio dal 2.0 al 3.0, “internet delle cose”, di co-creazione attraverso la rete e valore del contributo dei singoli.

Parallelamente ad un’intensa attività artistica e sociale iniziata molto presto, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso di perfezionamento in diritto e gestione della proprietà intellettuale e dell’innovazione presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma ed un Dottorato di Ricerca in Management presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Economia Management e Istituzioni. È Avvocato dal 2014. Ha ricoperto incarichi presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. Roma Capitale Assessorato alla Persona Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, dove ha ricoperto il ruolo di vice capo staff curando i rapporti con i Dipartimenti amministrativi, occupandosi tra le varie della scrittura di protocolli di intesa tra istituzioni (Tribunale Ordinario di Roma, Ministero Istruzione Università e Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale, Coni, Prefettura di Roma, Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria), sviluppato percorsi di partecipazione dei cittadini per incidere sulle decisioni pubbliche e gestito le relazioni e comunicazioni istituzionali con soggetti rappresentativi della collettività.

Nell’ultimo anno ha lavorato con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle Pari Opportunità, Giovani e Servizio Civile Universale Vincenzo Spadafora, prima presso la Camera dei Deputati Ufficio di Presenza e poi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri come Vice Capo Segreteria Tecnica.

L'Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG) è un organismo pubblico, dotato di autonomia organizzativa e finanziaria, vigilato dal Governo Italiano e dalla Commissione Europea. E' stata creata dal Parlamento Italiano in attuazione della Decisione 1719/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha istituito il programma comunitario Gioventù in Azione per il periodo 2007-2013. A partire dal 1 gennaio 2014 l’ANG è l’ente attuatore in Italia del capitolo Gioventù del nuovo Programma ERASMUS+, per il periodo 2014-2020.