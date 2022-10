Non ce l'ha fatta l'operaio schiacciato dal cancello a Giammoro - Tempostretto

E' morto al Policlinico dove era arrivato in gravi condizioni Gaspare Rallo, dell'agrigentino.

MESSINA – E’ morto Gaspare Rallo, l’operaio rimasto schiacciato dal cancello mentre lavorava nella zona industriale di Giammoro.

Il 61enne di Palma di Montechiaro è spirato al Policlinico, dove era stato ricoverato in condizioni disperate dopo che il grosso cancello di ferro si era staccato, cadendogli addosso. A far scattare l’allarme è stato un collega che si trovava con lui in quel momento.

I medici del 118, resosi conto della gravità delle condizioni dell’operaio, lo hanno trasportato all’ospedale di Milazzo da dove, in elisoccorso, è stato trasferito a Messina. Qui per lui non c’è stato nulla da fare.

Toccherà ora ai carabinieri della Compagnia di Milazzo verificare le condizioni di sicurezza dell’area, sottoposta a sequestro.