Alessandra Serio

Non solo Ottobrate, lontano dalla calca per riscoprire vino, cibo e territorio in cantina

sabato 25 Ottobre 2025 - 16:06

Tappa alle Cantine Gaglio di Oliveri per Autunno in cantina, il format regionale che unisce cucina, vino e teatro

Messina – E’ alle cantine Gaglio di Oliveri l’unica tappa messinese di Autunno in cantina, il format itinerante curato dall’Istituto regionale della vite e dell’Olio, col sostegno della Regione, che mette insieme cucina, teatro, olio e vino.

L’appuntamento è domenica 25 ottobre con inizio alle 11 per una giornata tra show cooking, degustazioni, assaggi dalla botte, visite guidate in cantine e tra i filari dei vigneti e uno spettacolo teatrale con protagonista Paride Benassai, volto siciliano noto anche al grande pubblico per le tanti parti televisive, che metterà in scena il suo “Cuntu siciliano”. Gratuito anche il pranzo, a base di piatti della tradizione locale che saranno preparati dallo chef durante lo show cooking.

Per chi vorrà ci sarà anche la possibilità di mettere direttamente le mani in pasta, durante la lezione di cucina. Il tutto ovviamente accompagnato dalla degustazione dei vini della cantina Gaglio, guidata da Flora Mondello, presidente del Consorzio Mamertino doc e tra le più conosciute Donne del vino di Sicilia.

Una occasione unica per effettuare una esperienza autentica e profonda per conoscere il nostro territorio e conoscere il vino e per ritrovare il legame tra qualità, arte e le eccellenze vitivinicole.

