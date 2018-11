Rometta, consiglio comunale. Fino a 500 euro per chi usa l'isola ecologica

Un consiglio comunale particolarmente corposo, quello dello scorso 20 novembre. Approvati, nel romettese, i regolamenti per l’utilizzo dell’isola ecologica e delle compostiere. Due strumenti particolarmente utili, già anticipati dall’amministrazione, che forniranno premialità in base a dei punteggi ai cittadini più virtuosi.

In particolare si parla, per quanto riguarda l’utilizzo dell’isola ecologica, di premi che vanno da 50 a 500 euro. Ai cittadini saranno distribuiti degli “Eco-punti”, uno per ogni kilo di materiale riciclabile conferito, con un minimo di 1400 punti complessivi nelle varie categorie di rifiuto necessari ad accedere alla classifica stilata dal comune. Il regolamento e le conseguenti modalità di conferimento, sarà visionabile presso il portale istituzionale dell’ente.

Novità anche sul fronte degli impianti sportivi, con un finanziamento pari a 99.800 euro per il progetto di completamento del campo sportivo di Contrada Filari grazie al quale sarà possibile rendere agibile la struttura.

Approvati anche il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2020. Uno strumento di programmazione che nel romettese è stato attivato già dal 2015 e che si affianca al Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

Nel corso del consiglio, inoltre, il sindaco Nicola Merlino ha provveduto a presentare la relazione sullo stato di attuazione del programma, inerente l’anno 2018.

“Nel corso dei passati mandati amministrativi nessuna o poche relazioni erano state presentate –ha dichiarato il primo cittadino- Io ho ritenuto di dover rendere conto ai cittadini, annualmente, del nostro operato. Sono già al lavoro, inoltre, sulla relazione di fine mandato che farà il punto su questi 5 anni di lavori. Tra i nostri principali obiettivi –ha aggiunto- si è sempre posizionato tra i primi posti il rispetto dei più deboli, vale a dire quei cittadini in difficoltà che non devono essere abbandonati dal proprio comune. Abbiamo quindi attivato iniziative come il baratto amministrativo e il servizio civico, grazie soprattutto alla riduzione dell’indennità di carica e all’eliminazione del gettone di presenza nelle commissioni. Ci siamo battuti molto anche sul fronte della raccolta differenziata, che non risultava ancora attiva al nostro insediamento, passando dall’essere gli ultimi della regione al diventare un simbolo di virtuosismo e attestandoci tra i primi. Nel nostro comune, inoltre, si registra un costo della Tari minore rispetto a tutti gli altri comuni della regione”.

Il sindaco ha poi percorso gli iter realizzativi delle varie opere portate a compimento, tra cui l’inaugurazione del campo sportivo polifunzionale di Rometta Marea che si è svolta nei giorni scorsi.

Ampia discussione nel corso della seduta, infine, sulla situazione finanziaria dell’Acaven che molto aveva fatto discutere nel corso degli ultimi due anni e sulla quale sarà sicuramente necessario tornare ancora una volta. Il consiglio ha approvato il bilancio consolidato 2017 che permetterà una più approfondita conoscenza delle finanze del consorzio da parte del consiglio. Interventi, allacciandosi sul tema, anche dal gruppo misto che ha voluto ricordare la necessità e l’urgenza di un opera di rifacimento della condotta idrica.

Salvatore Di Trapani