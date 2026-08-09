"Nte vaneddi i Turturici... è Arte!": torna l'evento tra musica, spettacoli e creazioni

Laboratori e rappresentazioni, concerti e dipinti, ma anche libri e danze, artigianato e cucina: Tortorici si prepara alla tredicesima edizione del suo festival

TORTORICI – Il centro storico di Tortorici si prepara a trasformare i propri vicoli in un grande palcoscenico a cielo aperto. Tra lunedì 10 e martedì 11 agosto, il borgo vivrà la tredicesima edizione del festival “Nte vaneddi i Turturici… è Arte!”, offrendo a visitatori e curiosi un ricco e variegato itinerario fatto di arte, spettacolo e tradizioni.

Il programma di lunedì 10 agosto

La manifestazione entra nel vivo già dalla giornata di lunedì, accompagnando i visitatori tra le suggestive installazioni artistiche curate dall’Associazione Giovani Oricensi. Presso la Chiesa della Batia, i più piccoli saranno protagonisti dei laboratori creativi ispirati all’albo illustrato “Jina”. Lungo il percorso si potrà inoltre ammirare la carovana della Stamperia Artigiana Senza Pressa di Cosenza, pronta a far rivivere l’antica arte della stampa xilografica. In serata, Piazza Faranda si accenderà con la magia e i numeri di fuoco di Buatta il Giullare, seguiti dall’energia de I Carusi da Casetta, band che proporrà un trascinante viaggio nella musica popolare siciliana.

Il programma di martedì 11 agosto

Martedì 11 agosto l’evento raggiungerà il suo culmine. Ad inaugurare la serata più attesa sarà la tradizionale e coloratissima sfilata dei carretti siciliani. Il cartellone ospiterà nomi di altissimo profilo: alla Chiesa della Batia, il noto illustratore internazionale Lelio Bonaccorso (firma di Marvel e DC Comics) presenterà le sue opere regalando ai presenti un’esclusiva sessione di live drawing. In Piazza Duomo andrà invece in scena “Infatata”, l’intenso spettacolo teatrale della Compagnia Anatolè di Messina con testo e regia di Valeria Alessi, costumi di Romana Cardile, coreografie di Federica Munafò e musiche di Mariachiara Millimaggi. A seguire toccherà alle coreografie di “Passi d’Orice”, fusione tra danza moderna e musica folk.

Ricchissima anche la proposta musicale e circense: tra la musica d’autore del Marco Corrao Trio (impreziosita dal polistrumentista Gemino Calà) e i ritmi travolgenti dell’Orchestra Gruppo Folk Naso, non mancheranno le clownerie di Franse Street Artist e dell’immancabile Trampolaio Matto. Il gran finale in Piazza Faranda lascerà il pubblico con il fiato sospeso grazie allo show del Duo Fire Acrobats (Andrea e Aurora, reduci dai Giochi Olimpici di Parigi 2024), per poi ballare fino a tarda notte con il sound fresco della band gelese Paru Paru.

A fare da cornice all’evento, le immancabili postazioni gastronomiche e il mercatino dell’artigianato. Per garantire la massima fruibilità, l’organizzazione ha predisposto un servizio navetta gratuito continuo dalla Contrada Sciara a Piazza Faranda, oltre a un servizio di accompagnamento dedicato alle persone con disabilità.

Il programma completo e i dettagli del percorso sono consultabili su: www.ntevanedditortorici.it