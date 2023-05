Nulla da fare per La Saracena e Stefanese, sconfitte nel weekend di B2 - Tempostretto

In serie B2 femminile di pallavolo, sconfitte per La Saracena e Stefanese. Tumeo (La Saracena): "Poca esperienza". Cicoria (Stefanese): "Troppo passive"

In B2 femminile, nella giornata in cui Zafferana conquista matematicamente la promozione nella categoria superiore, le messinesi de La Saracena e Stefanese escono sconfitte dal rispettivo confronto contro Comiso (1-3 in casa) e Volley Reghion (3-0 in trasferta).

Le due formazioni impegnate nel girone M non aggiungono punti alla loro classifica che vede la squadra di Brolo in decima posizione a 28 punti, mentre quella di Santo Stefano di Camastra in penultima posizione a quota 9. Nel prossimo turno, ultimo della stagione regolare, La Saracena impegnata oltre lo Stretto a Marina di Gioiosa Ionica, mentre la Stefanese chiude in casa al PalaCeramica contro l’Alus Volley Mascalucia.

La Saracena si illude nel primo set

Non basta alle ragazze di coach Domenico Fazio il recupero di alcune pedine fondamentali (assente solo la posto 4 Sasha Costabile per infortunio), né il desiderio di chiudere al meglio la stagione innanzi ai propri tifosi in quel di Brolo, per superare la già retrocessa Ardens Comiso. L’aver conquistato il primo set (25-23) abbastanza agilmente, aveva illuso le padrone di casa che la vittoria fosse alla portata; invece, nel secondo (22-25) e terzo set (22-25), La Saracena deve accontentarsi di chiudere con parziali alti, subendo il ritorno delle ostiche avversarie. Il quarto set consacra di fatto (13-25) la prestazione delle ospiti: quarta vittoria in stagione che, per quanto poco valga ai fini della classifica, consente di accorciare le distanze dall’Alus Volley a sole due lunghezze. Sabato 6 maggio, alle ore 18, La Saracena si recherà a Marina di Gioiosa Ionica per far visita alle locali della Polisportiva 1990.

Il capitano Desy Tumeo: “Poca esperienza”

“Siamo riuscite a tenere testa a Comiso – commenta il capitano e opposta Desy Tumeo – solo nella prima parte della gara, grazie ad un efficace servizio che ci ha consentito di metterlo in difficoltà. Nella seconda parte ci siamo lasciate andare, non abbiamo saputo affrontare i momenti di difficoltà nel modo giusto e questo ci ha penalizzato molto”.

Tumeo si sofferma anche sulla stagione sulla quale, il prossimo weekend, calerà il sipario: “diciamo che durante questo campionato è capitato spesso di vivere momenti non al meglio.; non abbiamo avuto dalla nostra l’esperienza giusta per affrontarli in maniera opportuna. Siamo una squadra molto giovane, con tante qualità che, sotto alcuni aspetti, deve ancora crescere. Sicuramente avremmo dovuto fare meglio prima, ma l’obiettivo della salvezza è stato centrato. Adesso, speriamo di riuscire a concludere questo torneo con il sorriso”.

Sconfitta a mani basse per la Stefanese

Non c’è l’ha fatta la Stefanese a cogliere un risultato di prestigio sul difficile campo della Volley Reghion. Alla vigilia, lo aveva detto coach Maurilio Anfuso che non sarebbe stato facile; Reghion in casa ha concesso, nel corso della stagione, davvero poco alle avversarie. I parziali molto bassi (25-16 25-12 25-12) confermano le difficoltà incontrate dalle nere-arancio in un confronto. Già retrocesse da diverse settimane, la Stefanese proverà adesso a regalare una gioia a coloro che saranno presenti al “PalaCeramica”, sabato 6 maggio alle ore 18, per assistere all’ultima partita della stagione contro un’altra retrocessa, l’Alus Volley.

Elena Cicoria: “Buon lavoro durante la stagione”

A fine gara, la palleggiatrice Elena Cicoria, si è soffermata sulle lacune palesate nella trasferta di Reggio: “E’ mancata un pò di cattiveria che invece avevamo avuto contro Zafferana, nonostante il risultato negativo. In alcuni momenti siamo state troppo passive ed invece si poteva fare sicuramente meglio”.

E’ anche il momento di fare bilanci: “Penso che, nonostante la giovane età della squadra, siamo riuscite a fare un buon lavoro sia con l’allenatore che con tutto lo staff. Personalmente, ritengo di aver acquisito maggiore sicurezza in campo e anche un pò di esperienza in più che mancava. Anche se i risultati non sono stati quelli che speravamo, spero che tutti si possa conservare un buon ricordo di questa stagione”.

