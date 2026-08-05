Gioca 4 euro e ne vince 100mila: “colpo” in una tabaccheria a Giampilieri

Il fortunato cliente ha azzeccato un "9" Doppio Oro. È stata la vincita più alta di giornata al 10eLotto

MESSINA – La Dea Bendata ha fatto visita a un giocatore messinese. È successo martedì 4 agosto, secondo quanto riporta Agipronews. In una tabaccheria di via Michelangelo Rizzo, a Giampilieri, è stata registrata una vincita da 100mila euro, la più alta di giornata al 10eLotto. Il fortunato cliente ha giocato 4 euro, centrando un 9 Doppio Oro. Nella stessa provincia di Messina, in un punto vendita a Francavilla di Sicilia, un altro giocatore ha centrato un 8 Oro, vincendo 25mila euro.