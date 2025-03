Nuoto paralimpico, Jasmine Belluso realizza i nuovi record italiani a Messina

Il talento emergente delle Onde Blu si è affermata nei 100 stile libero e 100 misti durante la prima fase del campionato regionale svoltosi alla piscina Graziella Campagna

MESSINA – La piscina Graziella Campagna tornata a ospitare gare di nuoto, già settimana scorsa è stato il turno del settore Propaganda, la domenica appena trascorsa invece ha visto impegnati i nuotatori appartenenti alla Federazione Italiana Paralimpica di Nuoto, la Finp. L’evento valido come 1ª fase del campionato regionale di Nuoto di Società è stata promosso dalla federazione appunto e organizzato in loco dall’associazione Onde Blu, con la disponibilità e la collaborazione dello staff del centro Fin di Messina.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto sportivo per gli atleti paralimpici siciliani, confermando l’alto livello tecnico e l’impegno delle società sportive coinvolte. Numerose le prestazioni di rilievo registrate nel corso della giornata, con particolare menzione per la giovanissima atleta Jasmine Belluso, tesserata per l’Asd Onde Blu, la ha siglato due nuovi record regionali e italiani, consolidando così il proprio talento emergente. Belluso ha nuotato i 100 metri stile libero in 1’43″80 e i 100 misti in 2’12″00. Tali risultati rappresentano un importante traguardo sia per l’atleta che per l’intero movimento paralimpico siciliano, dimostrando come lo sport continui a essere veicolo di crescita personale e di inclusione sociale.

L’Associazione Onde Blu inoltre esprime il proprio plauso a tutti gli atleti partecipanti, ai tecnici, ai volontari e alle famiglie che, con il loro prezioso contributo, hanno reso possibile la piena riuscita della manifestazione. “Un ringraziamento particolare – si legge in una nota dell’associazione – è rivolto alla Federazione Italiana Paralimpica, Comitato Regionale Sicilia al delegato Giacomo Di Santo per il costante supporto e per l’impegno profuso nella promozione dell’attività sportiva paralimpica sul territorio regionale”. Erano presenti all’evento il delegato Nazionale Antonino Gambino e il delegato Regionale Calabria Maurizio Marrara.