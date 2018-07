Power Team nell’élite del nuoto grazie al doppio argento di Grifò

Gianmarco Grifo’ si conferma ancora una volta la punta della Power Team. L'atleta torna dall'ultima tappa dei Campionati Regionali Estivi di nuoto con al collo due argenti e due bronzi che lo portano vicino alle vette delle classifiche nazionali. Le migliori performance arrivano senza dubbio nel suo stile privilegiato, la farfalla, dove il messinese si piega esclusivamente al siracusano Perna.

Il giovane powertino aveva già conquistato i pass per i Campionati Italiani di Categoria di Roma 2018, ma le prestazioni svolte in questo fine settimana hanno buttato giù i suoi personal best e portato il messinese vicino alle vette delle classifiche nazionali e questo ultimo appuntamento era un vero test di passaggio riuscito secondo i programmi in progetto dell’appuntamento finale della stagione.

A farsi notare in ambito regionale sono stati anche i powertini Riccardo Sidoti e Luca Gentile che conquistano ben due finali riservate ai categorie ragazzo primo anno nei 100 e 200 dorso, il primo nonostante fosse di una categoria inferiore, riservata agli Esordienti A. Da sottolineare che il risultato più prestigioso arriva sicuramente a fine Campionato dove, dopo aver unito le classifiche regionali dell’intera stagione, la Fin Sicilia proclama e premia la Power Team Messina nell’elite del nuoto siciliano.

La squadra del presidente Alessandro Accolla e del direttore tecnico Luca Bombaci conclude al decimo posto assoluto (su oltre 40 squadre partecipanti) e prima tra le messinesi nella stagione 2017/2018, confermando la leadership del nuoto messinese da ormai 8 stagioni. Una premiazione speciale è stata riservata dal presidente della Fin Sicilia Sergio Parisi per le prime dieci squadre classificate per sottolineare il grande lavoro tecnico e i risultati raggiunti.