Nuoto, tesserati messinesi convocati per il collegiale regionale di fondo

Quattordici i categoria Ragazzi e Ragazze peloritani di Ulysse, Unime e Swimblu impegnati ad Augusta e potenzialmente convocabili per il Trofeo delle Regioni

AUGUSTA – Quest’oggi al Centro Polisportivo Augusta un appuntamento transitorio, in vista delle gare nazionali di Fondo per società, ma un appuntamento che serve al commissario tecnico regionale Tony Trippodo per costruire non solo la squadra di quest’anno. Ma anche quella dei prossimi anni del Trofeo delle Regioni del nuoto di fondo. La Sicilia è campione nazionale in carica del trofeo delle regioni del nuoto in acque libere, un titolo che negli ultimi anni ha conquistato due volte confermandosi nelle altre edizioni sempre sul podio o lì vicino.

In vista dell’appuntamento di quest’anno, e con la consapevolezza di dover costruire un gruppo ben amalgamato e rinnovato per i prossimi anni, il comitato regionale ha organizzato un collegiale in quel di Augusta. Il ct regionale Trippodo ha convocato 44 atleti, 15 donne e 29 uomini della categoria Ragazzi, i più piccoli che partecipano al Trofeo delle Regioni. Tra questi ci saranno anche sono quattordici tesserati con tre società peloritane: Sofia Barbaro, Anita Delia, Brenda Usbergo dell’Unime tra le donne; Angelo e Mattia Cucè dell’Ulysse, Ivan e Cristian Molonia, Gabriele Granata, Alessandro Mazzocca, Marco Ceci e Alessandro Galletta dell’UniMe; Davide De Gaetano, Francesco Tuttocuore e Diego Zanfarcino della Swimblu.

Ritrovo ad Augusta alle ore 9 e prima sessione di allenamento alle 9:30, una pausa pranzo dalle ore 12 con conseguente riunione tecnica e seconda e ultima sessione di allenamento alle ore 15. Così il ct Trippodo presentando l’evento: “Questo evento rappresenta un passo fondamentale nel percorso che ci porta alla costruzione del team siciliano che avrà l’onore di rappresentare la nostra regione a livello nazionale nel settore fondo. Un’occasione unica per gli atleti di crescere insieme e affinare le proprie capacità, con l’obiettivo di fare la differenza a livello nazionale”.