Nuoto, undici nuotatori dell’Unime ai Criteria Nazionali Giovanili

Da oggi a mercoledì i campionati italiani in vasca corta di nuoto per categorie, subito possibilità di medaglia nella giornata inaugurale

MESSINA – Un gruppo nutrito di nuotatori tesserati con la società peloritana sarà impegnato dal 28 marzo al 2 aprile a Riccione. Nello stadio del Nuoto in vasca corta si assegnano i titoli italiani giovanili con gli atleti che competeranno per anno di nascita. Undici i tesserati dell’UniMe che vi prenderanno parte, iniziano le donne per i primi tre giorni fino a domenica, poi seguiranno gli uomini per altri tre giorni. In nove hanno ottenuto di partecipare individualmente, avendo conseguito il tempo limite o entrando in graduatoria tramite scorrimento, altre due invece andranno a completare il quartetto della staffetta 4×100 mista categoria Ragazze.

La truppa universitaria che sarà impegnata allo stadio del Nuoto è composta da: Aryiel Angemi 100 dorso e 400 misti, Silvia Raffa 100 e 200 rana, Anita Delia 100 e 200 farfalla, Carola Costarella 50 stile libero e farfalla, Emma Arcudi 50 e 100 stile libero, farfalla e dorso, Sabrina Ferrara 50 e 100 farfalla, Giorgia Iaria 50, 100 e 200 farfalla, Davide Rugolo 100 farfalla e Antonio Bavastrelli 400, 800 e 1500 stile libero. Inoltre la formazione del responsabile tecnico Diego Santoro è qualificata nella staffetta 4×100 mista femminile col terzo tempo tra le Ragazze (Aryiel Angemi, Giorgia Ambesi, Anita Delia e Brenda Usbergo) e col secondo tempo tra le Juniores (Emma Arcudi, Silvia Raffa, Sabrina Ferrara e Carola Costarella). Tra le Ragazze si aggiungono Brenda Usbergo e Giorgia Ambesi che non sono qualificate individualmente.

In prospettiva possibili medaglie Silvia Raffa nella rana e Sabrina Ferrara nella farfalla potrebbero ambire a dei piazzamenti sul podio. Iscritta in sei gare e in molte di queste ha possibilità di medaglia Emma Arcudi che già lo scorso anno si fece notare anche dai responsabili della nazionale giovanile. Già questa mattina l’Unime potrebbe salire sul podio nei 100 rana e 50 farfalla.

Il programma dei Criteria Nazionali Giovanili

Oltre 1900 gli atleti che saranno impegnati a Riccione. Le gare saranno trasmesse in diretta streaming a questo link, si gareggerà per serie.

Sezione femminile

Venerdì 28 marzo mattina: 4×100 stile libero, 100 rana, 50 farfalla, 200 stile libero.

Venerdì 28 marzo pomeriggio: 200 misti, 100 dorso, 800 stile libero R, 1500 stile libero J/C.

Sabato 29 marzo mattina: 200 dorso, 50 stile libero, 400 stile libero, 4×200 stile libero.

Sabato 29 marzo pomeriggio: 200 rana, 100 farfalla, 400 stile libero.

Domenica 30 marzo mattina: 200 farfalla, 50 dorso, 50 rana, 100 stile libero, 4×100 mista.

Domenica 30 marzo pomeriggio: 1500 stile libero R, 800 stile libero J/C.

Sezione maschile

Lunedì 31 marzo mattina: 800 stile libero, 100 rana, 50 farfalla, 4×100 stile libero.

Lunedì 31 marzo pomeriggio: 400 misti, 100 dorso, 200 stile libero.

Martedì 1 aprile mattina: 200 dorso, 50 stile libero, 200 misti, 4×200 stile libero.

Martedì 1 aprile pomeriggio: 200 rana, 100 farfalla, 400 stile libero.

Mercoledì 2 aprile mattina: 200 farfalla, 50 dorso, 50 rana, 100 stile libero, 4×100 mista.

Mercoledì 2 aprile pomeriggio: 1500 stile libero.